Тренер «Рубина» Грасия: Игру предопределил гол Ари

Главный тренер казанского «Рубина» Хавьер Грасия после матча с «Краснодаром» (0:1) в матче 9 тура премьер-лиги назвал ключевой эпизод матча.



- Игра была равной. В первом тайме «Краснодар» больше владел мячом, но почти не имел моментов. Мы пропустили мяч на последних минутах тайма. Игроками была допущена грубая ошибка. Потом мы забили гол, но судья его не засчитал. После перерыва мы пытались сравнять счет, но «Краснодар» создал больше моментов. Мы тоже их имели. В частности, судья не назначил пенальти на Канунникове. Но мы и без этого эпизода могли забивать. Но игру предопределил гол Ари.



- «Рубин» имеет сильный состав, но никак не может добиться результатов. Было много денег потрачено на игроков.



- Все команды вкладывали деньги в игроков. Тот же «Краснодар», он сейчас играет в еврокубках. Сегодня мы имели ряд моментов, но не реализовали их.

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