Леонид Слуцкий: В Ростове игра всегда идет до какой-либо ошибки
Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий подвел итоги матча с «Ростовом» (0:2).
- В Ростове игра всегда идет до какой-либо ошибки. Мы понимали это. В прошлом сезоне был такой же сценарий. Когда ошибаешься, то имеешь мало шансов отыграться в такой ситуации. Пропустили быструю атаку, а это был ключевой эпизод матча.
- Сколько еще не будет играть Дзагоев?
- Надеемся, что он будет готов к следующей игре.
- Футболисты скользили. Что с обувью?
- У меня не было такого ощущения, - рассказал Слуцкий.
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Матч
Голы
Гацкан 66 (1:0). Нобоа 90 (2:0).
Состав
Ростов: Джанаев, Терентьев, Гранат, Навас, Мевля, Нобоа, Калачёв (Препелицэ, 76), Гацкан, Байрамян (Киреев, 84), Полоз, Азмун (Эззатоллахи, 90)
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Фернандес, Щенников (Ионов, 68), Игнашевич, Миланов, Тошич (Страндберг, 82), Натхо, Ерёменко, Головин (Гордюшенко, 89), Траоре
Предупреждения:
Мевля, 39 - Тошич, 43; Игнашевич, 52
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
02 октября 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция