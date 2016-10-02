Леонид Слуцкий: В Ростове игра всегда идет до какой-либо ошибки

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий подвел итоги матча с «Ростовом» (0:2).

- В Ростове игра всегда идет до какой-либо ошибки. Мы понимали это. В прошлом сезоне был такой же сценарий. Когда ошибаешься, то имеешь мало шансов отыграться в такой ситуации. Пропустили быструю атаку, а это был ключевой эпизод матча.

- Сколько еще не будет играть Дзагоев?

- Надеемся, что он будет готов к следующей игре.

- Футболисты скользили. Что с обувью?

- У меня не было такого ощущения, - рассказал Слуцкий.

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