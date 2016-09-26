«Милан» обыграл «Сассуоло», отыграв по ходу встречи два мяча

В матче седьмого тура чемпионата Италии «Милан» одержал волевую победу над «Сассуоло» со счетом 4:3.

Счет в матче на девятой минуте открыл полузащитник хозяев поля Джакомо Бонавентура. Спустя минуту гости силами Маттео Политано отыгрались.

Во второй половине матча черно-зеленые за две минуты забивают два гола, отличились Франческо Ачерби (54-я минута) и Лоренцо Пеллегрини (56-я). На 69-й минуте Карлос Бакка реализует пенальти, через четыре минуты Мануэль Лотелли сравнивает счет в матче. А на 77-й минуте защитник красно-черных Габриэль Палетта ставит точку в матче, принося победу «Милану».

После семи матчей команда из Милана расположилась на пятой строчке турнирной таблицы, имея в активе 13 очков, а «Сассуоло» занимает 13-е место с девятью очками.

В следующем туре подопечные Винченцо Мотеллы 16 октября сыграют с «Кьево», а команда из Сассуоло в этот же день встретится с «Кротоне».