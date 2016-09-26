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«Милан» обыграл «Сассуоло», отыграв по ходу встречи два мяча

Александр Семкив
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В матче седьмого тура чемпионата Италии «Милан» одержал волевую победу над «Сассуоло» со счетом 4:3.

Счет в матче на девятой минуте открыл полузащитник хозяев поля Джакомо Бонавентура. Спустя минуту гости силами Маттео Политано отыгрались.

Во второй половине матча черно-зеленые за две минуты забивают два гола, отличились Франческо Ачерби (54-я минута) и Лоренцо Пеллегрини (56-я). На 69-й минуте Карлос Бакка реализует пенальти, через четыре минуты Мануэль Лотелли сравнивает счет в матче. А на 77-й минуте защитник красно-черных Габриэль Палетта ставит точку в матче, принося победу «Милану».

После семи матчей команда из Милана расположилась на пятой строчке турнирной таблицы, имея в активе 13 очков, а «Сассуоло» занимает 13-е место с девятью очками.

В следующем туре подопечные Винченцо Мотеллы 16 октября сыграют с «Кьево», а команда из Сассуоло в этот же день встретится с «Кротоне».

Матч

Милан - Сассуоло - 4:3 (1:1)

Голы

Бонавентура 9 (1:0). Политано 10 (1:1). Ачерби 54 (1:2). Пеллегрини 56 (1:3). Бакка 69 (2:3 - пен.). Локателли 73 (3:3). Палетта 77 (4:3).

Состав

Милан: Доннарумма, Де Шильо, Абате, Палетта, Гомес, Монтоливо (Локателли, 60), Куцка, Бонавентура, Сусо, Бакка (Поли, 83), Адриано (Ньянг, 46)

Сассуоло: Консильи, Антей, Адьяпонг (Риччи, 78), Лирола, Ачерби, Летсерт, Маньянелли, Маццители (Бьондини, 68), Политано, Пеллегрини (Йемелло, 82), Дефрель

Предупреждения:

Монтоливо, 51 - Адьяпонг, 23; Антей, 69; Пеллегрини, 76; Ачерби, 90

Судья:

Марко Гуида (Италия)

Место и дата

02 октября 19:00, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция

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