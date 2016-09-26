«Милан» обыграл «Сассуоло», отыграв по ходу встречи два мяча
В матче седьмого тура
чемпионата Италии «Милан» одержал волевую победу над «Сассуоло» со счетом 4:3.
Счет в матче на девятой минуте открыл
полузащитник хозяев поля Джакомо Бонавентура. Спустя минуту гости силами Маттео
Политано отыгрались.
Во второй половине матча черно-зеленые
за две минуты забивают два гола, отличились Франческо Ачерби (54-я минута) и
Лоренцо Пеллегрини (56-я). На 69-й минуте Карлос Бакка реализует пенальти,
через четыре минуты Мануэль Лотелли сравнивает счет в матче. А на 77-й минуте
защитник красно-черных Габриэль Палетта ставит точку в матче, принося победу «Милану».
После семи матчей команда из
Милана расположилась на пятой строчке турнирной таблицы, имея в активе 13
очков, а «Сассуоло» занимает 13-е место с девятью очками.
В следующем туре подопечные Винченцо Мотеллы 16 октября сыграют с «Кьево», а команда из Сассуоло в этот же день встретится с «Кротоне».
Матч
Голы
Бонавентура 9 (1:0). Политано 10 (1:1). Ачерби 54 (1:2). Пеллегрини 56 (1:3). Бакка 69 (2:3 - пен.). Локателли 73 (3:3). Палетта 77 (4:3).
Состав
Милан: Доннарумма, Де Шильо, Абате, Палетта, Гомес, Монтоливо (Локателли, 60), Куцка, Бонавентура, Сусо, Бакка (Поли, 83), Адриано (Ньянг, 46)
Сассуоло: Консильи, Антей, Адьяпонг (Риччи, 78), Лирола, Ачерби, Летсерт, Маньянелли, Маццители (Бьондини, 68), Политано, Пеллегрини (Йемелло, 82), Дефрель
Предупреждения:
Монтоливо, 51 - Адьяпонг, 23; Антей, 69; Пеллегрини, 76; Ачерби, 90
Судья:
Марко Гуида (Италия)
Место и дата
02 октября 19:00, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция