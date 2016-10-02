Иванов получил низкую оценку за судейство матча «Зенит» – «Спартак»

Судья матча «Зенит» – «Спартак» (4:2) Сергей Иванов получил низкую оценку за работу на игре.

Об этом со ссылкой на руководителя департамента судейства и инспектирования Валентина Иванова сообщил ведущий Георгий Черданцев в эфире программы «После футбола» на «Матч ТВ». Черданцев отметил, что Валентин Иванов сообщил ему, что матч получился для Сергея Иванова сложным, но «он не усмотрел системности» в действиях арбитра. Кроме того, Черданцев отметил, что Сергей Иванов «хотел зафиксировать фол в эпизоде с Кришито и Промесом, однако ориентировался на подсказку ассистента», который показал, что игру можно продолжать.

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