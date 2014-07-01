Участник четырех чемпионатов мира Ригобер Сонг перенес инсульт

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Камеруна Ригобер Сонг перенес инсульт, сообщает портал Camfoot.com.

Инцидент произошел в доме 40-летнего футболиста в столице Камеруна Яунде. Ригобер был доставлен в местную больницу. Сейчас его состояние врачи оценивают как стабильное.

Ригобер Сонг провел за сборную Камеруна 137 матчей и забил 5 мячей. Он сыграл на четырех чемпионатах мира (1994, 1998, 2002 и 2010). Сонг выступал за французские клубы «Метц» и «Ланс», итальянскую «Салернитану», английские «Ливерпуль» и «Вест Хэм», немецкий «Кельн» и турецкие «Галатасарай» и «Трабзонспор».

В 2015 году Ригобер тренировал национальную команду Чада.

