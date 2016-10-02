Игорь Шалимов: Сложно проводить восемь матчей в таком режиме

Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Игорь Шалимов после победы над казанским «Рубином» в матче 9-го тура РФПЛ подвел итоги матча.

- Тяжелая игра. Матч был последним перед перерывом, поэтому ребята отдали все силы. У нас было 8 игр в режиме: матч через 2-3 дня. «Рубин» - тяжелая команда. Нам было сложно. Мешало и поле. Оно было не лучшего качества. Но мы довольны результатом. Сейчас всех отправили домой. Кого-то - в сборную. Всем пожелали вернуться без травм.



- Почему заменили Ари?



- Замена Ари была вынужденная. Мы боялись, что он еще раз заденет соперника и будет удален с поля. Он был слишком заведен.

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