Игорь Шалимов: Сложно проводить восемь матчей в таком режиме
Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Игорь Шалимов после победы над казанским «Рубином» в матче 9-го тура РФПЛ подвел итоги матча.
- Тяжелая игра. Матч был последним перед перерывом, поэтому ребята
отдали все силы. У нас было 8 игр в режиме: матч через 2-3 дня. «Рубин» -
тяжелая команда. Нам было сложно. Мешало и поле. Оно было не лучшего
качества. Но мы довольны результатом. Сейчас всех отправили домой.
Кого-то - в сборную. Всем пожелали вернуться без травм.
- Почему заменили Ари?
- Замена Ари была вынужденная. Мы боялись, что он еще раз заденет соперника и будет удален с поля. Он был слишком заведен.
ВЫБЕРИ ЛУЧШИЙ ГОЛ 9-ГО ТУРА РФПЛ
Матч
Голы
Ари 45 (1:0).
Состав
Краснодар: Крицюк, Налдо, Гранквист, Калешин (Енджейчик, 20), Петров (Торбинский, 85), Жоаозиньо, Каборе, Газинский, Подберёзкин, Эбуэ Куасси, Ари (Окриашвили, 76)
Рубин: Рыжиков, Бурлак, Бауэр, Набиуллин, Самбрано, Сонг (Мвила, 84), Ткачук, Гарсия (Жемалетдинов, 74), Карадениз (Лестьенн, 60), Оздоев, Канунников
Предупреждения:
Каборе, 28; Ари, 37 - Самбрано, 36; Набиуллин, 39; Канунников, 88
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
02 октября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция