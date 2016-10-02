Иван Данильянц: До нашего первого гола игра была равной

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча с ЦСКА (2:0).

- Рады, что смогли победить в таком сложном матче. До нашего гола игра была равной и могла повернуться в любую сторону. Во втором тайме мы забили гол, который еще сильнее обнажил нерв игры. Затем мы стали играть на быстрых атаках, появились моменты. Один из шансов нам удалось реализовать. Многим нашим футболистам сегодня было очень сложно по различным причинам. От этих факторов эта победа еще ценнее. Мы имели на один день отдыха меньше, чем ЦСКА, но все равно смогли победить. Пусть иногда мы играли не совсем как хозяева, но все равно провели отличный матч.

- Мог ли Кудряшов восстановиться к этой игре?

- Мы не планировали использовать его, так как думать стоит и о будущем. После травмы игроку нужно не только отдохнуть, но и хорошо подготовиться. Наверное, он все-таки поедет в сборную. Надеюсь, врачи из национальной команды примут взвешенное решение, позволяющее думать не только о ближайшем матче, - сказал Данияльнц.

ВЫБЕРИ ЛУЧШИЙ ГОЛ 9-ГО ТУРА РФПЛ