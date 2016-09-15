Хуан Антонио Самаранч: Антидопинговые лаборатории в Сочи и Москве были как Содом и Гоморра. МОК недоволен работой WADA

Вице-президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч-младший подверг критике деятельность WADA и российских антидопинговых институтов.

- Мы критически относимся к работе WADA и продолжим это делать. Они отвечают за все, что происходит внутри международных антидопинговых лабораторий, но лаборатории в Сочи и Москве на самом деле были как Содом и Гоморра.

Им недостаточно в панике показать пальцем на МОК. Их работа должна быть эффективнее. Мы хотим пересмотреть антидопинговую систему и сделать ее более независимой от мира спорта. Честно говоря, это будет тяжелая битва, - заявил функционер.

Ожидается, что до конца октября будет опубликован расширенный вариант доклада Ричарда Макларена, который стоит во главе комиссии, расследующей допинговые случаи в российском спорте и, в частности, возможные махинации на зимних Олимпийских играх-2014 в Сочи.

