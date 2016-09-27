«Малага» одержала волевую победу над «Атлетиком»
В матче седьмого тура чемпионата
Испании «Малага» одержала волевую победу над «Атлетиком» со счетом 2:1.
Счет в матче на третьей минуте
открыл Ариц Адурис. На 82-й минуте «Малага» силами Сандро Рамиреса отыгралась,
а через минуту вышла вперед, благодаря голу Дуды.
На 36-й минуте защитник гостей
Микел Баленсиага получил прямую красную карточку за неспортивное поведение, а
за минуту до конца встречи поле покинул защитник другой команды - Бакари Коне, получил вторую желтую карточку.
Отметим, арбитр встречи в общей
сложности показал 12 желтых карточек.
После семи матчей Примеры «медузы»
расположились на 13-й строчке, имея в активе восемь очков, а баски занимают
шестое место турнирной таблицы с 12-ю очками.
В следующем туре «Малага» на выезде 16 октября сыграет с «Алавесом», а команда из Бильбао в этот же день примет на своем поле «Реал Сосьедад».
Матч
Голы
Адурис 3 (0:1). Рамирес 82 (1:1). Дуда 83 (2:1).
Состав
Малага: Камени, Рикка (Карлос, 63), Росалес, Коне, Льоренте (Эн-Насири, 46), Камачо, Хуанпи, Ресио, Кастро, Рамирес, Шарлес (Дуда, 68)
Атлетик: Ираисос, Лапорте, Сан Хосе, Балензиага, Альварес, де Маркос, Беньят, Гарсия, Мерино (Рико, 75), Адурис (Эчейта, 61), Уильямс (Лекуе, 44)
Предупреждения:
Росалес, 36; Рикка, 45; Кастро, 54; Шарлес, 67; Ресио, 69; Коне, 70; Дуда, 84; Хуанпи, 88 - де Маркос, 52; Мерино, 59; Лапорте, 86
Удаления:
Коне, 90 - Балензиага, 36
Судья:
Карлос Дель Черро (Испания)
Место и дата
02 октября 19:30, Ла Розаледа, Онлайн-трансляция