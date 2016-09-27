В матче седьмого тура чемпионата Испании «Малага» одержала волевую победу над «Атлетиком» со счетом 2:1.

Счет в матче на третьей минуте открыл Ариц Адурис. На 82-й минуте «Малага» силами Сандро Рамиреса отыгралась, а через минуту вышла вперед, благодаря голу Дуды.

На 36-й минуте защитник гостей Микел Баленсиага получил прямую красную карточку за неспортивное поведение, а за минуту до конца встречи поле покинул защитник другой команды - Бакари Коне, получил вторую желтую карточку.

Отметим, арбитр встречи в общей сложности показал 12 желтых карточек.

После семи матчей Примеры «медузы» расположились на 13-й строчке, имея в активе восемь очков, а баски занимают шестое место турнирной таблицы с 12-ю очками.

В следующем туре «Малага» на выезде 16 октября сыграет с «Алавесом», а команда из Бильбао в этот же день примет на своем поле «Реал Сосьедад».