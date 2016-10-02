Жоаозиньо: Главное - добились трех очков

Игрок «Краснодара» россиянин Рамос Жоаозиньо после победы над казанским «Рубином» (1:0) в матче 9 тура Премьер-Лиги посетовал на плохое поле.



- Игра была тяжелой, как и поле. Но главное - мы добились трех очков.



- «Краснодар» готов к борьбе на три фронта?

- Самое важное - концентрация на каждой игре. Не нужно думать масштабно.

- С какими эмоциями заканчиваете выступления на стадионе «Кубань» и переезжаете на свою арену?

- Мы на мажорной ноте закончили свои игры на «Кубань». Но новый стадион будет комфортнее для нас и наших болельщиков.

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