Ари: С нашей стороны было достаточно прессинга
Футболисты «Краснодара» Ари и Жоазиньо поделились эмоциями от победы над «Рубином» (1:0).
- С нашей стороны было достаточно прессинга, много контролировали мяч, - приводит слова Ари твиттер «Краснодара».
#Ари: «С нашей стороны было достаточно прессинга, много контролировали мяч»#КраснодарРубин pic.twitter.com/K7ZSLLGqt8— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 2 октября 2016 г.
- Игра была тяжелой, но самое главное, что команда взяла три очка», - сказал Жоазиньо.
#Жоаозиньо: «Игра была тяжелой, но самое главное, что команда взяла три очка» pic.twitter.com/DfZ72uSdhU— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 2 октября 2016 г.
Напомним, в матче девятого тура чемпионата России «Краснодар» с минимальным счетом обыграл «Рубин». Единственный гол в матче забил Ари.
Матч
Голы
Ари 45 (1:0).
Состав
Краснодар: Крицюк, Налдо, Гранквист, Калешин (Енджейчик, 20), Петров (Торбинский, 85), Жоаозиньо, Каборе, Газинский, Подберёзкин, Эбуэ Куасси, Ари (Окриашвили, 76)
Рубин: Рыжиков, Бурлак, Бауэр, Набиуллин, Самбрано, Сонг (Мвила, 84), Ткачук, Гарсия (Жемалетдинов, 74), Карадениз (Лестьенн, 60), Оздоев, Канунников
Предупреждения:
Каборе, 28; Ари, 37 - Самбрано, 36; Набиуллин, 39; Канунников, 88
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
02 октября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция