Андреас Гранквист: Стадион «Кубань» недостаточно хорош для «Краснодара» Максим Зайцев 2 октября 2016, 21:53 Sovsport.ru Источник:

Защитник «Краснодара» Андрес Гранквист после победы над казанским «Рубином» рассказал о состоянии команды.



- Сейчас у нас напряженный график. Мы играем в российском чемпионате, кубке России и Лиги Европы. Мы к этому привыкли, научились рационально восстанавливаться. Сегодня нам мешало поле. Оно было ужасного качества. Иногда было легче играть не в пас, а делать дальние забросы. Но мы забили важный мяч и смогли контролировать ход игры. Это была важная победа.



- С какими эмоциями едете в сборную после такого тяжелого графика?

- С положительными. Приятно, когда ты играешь много игр, и одерживаешь в них победы. Это помогает нам быстрее восстановиться. Так было и сейчас. Мы провели хороший отрезок. И я рад, что следующие матчи мы проведем на своем стадионе. Это очень много значит для нас.



- Чувствовалось, что сегодня была последняя игра на стадионе «Кубань»?

- У меня этого не было. При всем уважении к этой арене, она недостаточна хороша для «Краснодара», для наших игр. Поэтому я рад, что мы переезжаем на свою арену. Там будет комфортно нашим болельщикам и нам.

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