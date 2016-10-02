Александр Мостовой: Не думаю, что Иванов судил матч «Зенит» - «Спартак» предвзято. Речь идет об одной ошибке
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил работу главного арбитра матча 9-го тура чемпионата России «Зенит» - «Спартак».
- Конечно, это был чистый фол, который сломал «Спартаку» игру. «Зенит» тут
же организовал результативную контратаку. Другое дело, что Сергей
Иванов не мог знать, что питерцы забьют сразу же. В противном случае он
гений.
А в целом по матчу вопросов к судье особо не возникало. Не думаю, что Иванов судил предвзято, скорее, дело в одной ошибке. Я бы лучше разобрал эпизоды, в которых «Спартак» пропускал, и заострил внимание на ошибках в защите москвичей, - рассказал Мостовой.
Напомним, матч на стадионе «Петровский» завершился со счетом 4:2 в пользу «Зенита».
После завершения матча многие игроки «Спартака» и официальные представители красно-белых выразили недовольство работой главного арбитра Сергея Иванова.
Матч
Голы
Кришито 20 (1:0 - пен.). Боккетти 28 (1:1). Дзюба 33 (2:1). Зе Луиш 37 (2:2). Витсель 61 (3:2). Жулиано 87 (4:2 - пен.).
Состав
Зенит: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков (Ломбертс, 88), Хави Гарсия (Маурисио, 82), Витсель, Мак (Юсупов, 76), Жулиано, Кокорин, Дзюба
Спартак: Ребров, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Маурисио, Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 70), Фернандо, Зе Луиш
Предупреждения:
Кришито, 31; Дзюба, 34; Нету, 90 - Зе Луиш, 31; Глушаков, 48; Боккетти, 54; Ещенко, 86
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция