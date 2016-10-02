Александр Мостовой: Не думаю, что Иванов судил матч «Зенит» - «Спартак» предвзято. Речь идет об одной ошибке

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил работу главного арбитра матча 9-го тура чемпионата России «Зенит» - «Спартак».

- Конечно, это был чистый фол, который сломал «Спартаку» игру. «Зенит» тут же организовал результативную контратаку. Другое дело, что Сергей Иванов не мог знать, что питерцы забьют сразу же. В противном случае он гений.



А в целом по матчу вопросов к судье особо не возникало. Не думаю, что Иванов судил предвзято, скорее, дело в одной ошибке. Я бы лучше разобрал эпизоды, в которых «Спартак» пропускал, и заострил внимание на ошибках в защите москвичей, - рассказал Мостовой.

Напомним, матч на стадионе «Петровский» завершился со счетом 4:2 в пользу «Зенита».

После завершения матча многие игроки «Спартака» и официальные представители красно-белых выразили недовольство работой главного арбитра Сергея Иванова.