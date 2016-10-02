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Аксель Витсель: Приятно, что мне удается забивать «Спартаку»

Игорь Сарычев
Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился впечатлениями от матча девятого тура РФПЛ против «Спартака» (4:2).

- В очередной раз «Зенит» и «Спартак» выдали сверхэмоциональный матч. Почему команды не выдают скучную игру, не играют 1:0, 1:1?
- Матчи против «Спартака» всегда особенные, это дерби, битва двух городов. Против них мы играем с особым усердием, эмоциями. Мы позволили в первом тайме забить им два гола, но не сдались, не расстроились, понимали, что мы сильнее и должны взять свое. Во втором тайме было чуть больше пространства, мы им воспользовались. Когда счет стал 3:2, поняли, что не имеем права отпустить эту игру. При своих болельщиках играем всегда с удвоенной силой.

- Артем Дзюба говорил, что перед матчами со «Спартаком» ему сложно уснуть. Как у вас обстоят дела со сном?
- У меня проблем нет, настраиваюсь на этот матч так же, как и на остальные. Конечно, мы понимаем, что должны выигрывать, это важно для города, клуба, болельщиков. Настраиваюсь так же, как на матчи в Лиге Европы, Лиге чемпионов.

- В первом тайме, особенно в первой его половине, «Зенит» играл без мяча. Это была установка тренера или «Спартак» играл лучше?
- «Спартак» создал нам такие условия, что пришлось играть без мяча. Потом мы взяли игру в свои руки.

- Сегодняшний гол – лучший из тех, что вы забивали в ворота красно-белых?
- Была хорошая комбинация, Жулиано выдал отличный пас. Это хороший гол для меня и приятно, что мне удается забивать «Спартаку».

- В конце матча возникла потасовка. Может быть команда заступилась за Дзюбу, которого нещадно били?
- Это всегда часть дерби. Да, он получал изрядное количество ударов от соперника. Это помогает выплеснуть эмоции, не вижу в этом ничего такого.

- «Зенит» больше не упустит «Спартак» вперед в турнирной таблице?
- У нас одна цель – чемпионство. Надеюсь, после паузы на матчи сборных мы выйдем на чистое первое место, и не упустим его.

- Показалось, что в конце матча «Зенит» только играл на эмоциях.
- Можно и так сказать. У нас была игра с «Анжи», потом с АЗ, «Спартак» имел неделю на восстановление и был немного свежее. В концовке ты пытаешься отдать все силы, эмоции и за счет них находишь какие-то резервы. Да, мы немного подустали, но довели дело до конца, - приводит слова Витселя официальный сайт «Зенита». 

Напомним, в матче девятого тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Спартак» со счетом 4:2.

За петербургский клуб отличились Доменико Кришито, Жулиано (оба - с пенальти), Артем Дзюба и Аксель Витсель, в составе красно-белых голы забили Сальваторе Боккетти и Зе Луиш.

Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице идут на втором месте с 19 очками, команда Массимо Карреры, несмотря на поражение, осталась на первой строчке с таким же количеством очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 16 октября против «Урала» на выезде, красно-белые днем ранее дома встретятся с «Ростовом».

Матч

Зенит - Спартак - 4:2 (2:2)

Голы

Кришито 20 (1:0 - пен.). Боккетти 28 (1:1). Дзюба 33 (2:1). Зе Луиш 37 (2:2). Витсель 61 (3:2). Жулиано 87 (4:2 - пен.).

Состав

Зенит: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков (Ломбертс, 88), Хави Гарсия (Маурисио, 82), Витсель, Мак (Юсупов, 76), Жулиано, Кокорин, Дзюба

Спартак: Ребров, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Маурисио, Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 70), Фернандо, Зе Луиш

Предупреждения:

Кришито, 31; Дзюба, 34; Нету, 90 - Зе Луиш, 31; Глушаков, 48; Боккетти, 54; Ещенко, 86

Судья:

Сергей Иванов (Россия)

Место и дата

02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция

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