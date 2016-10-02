Ари: Тренер беспокоился, что я получу вторую желтую карточку Максим Зайцев 2 октября 2016, 21:58 Sovsport.ru Источник:

Нападающий «Краснодара» Ари после победы над казанским «Рубином» в матче 9 тура Премьер-Лиги рассказал, что «быкам» необходимым перерыв.



- Я себя чувствую в хорошей физической форме. Мы на хорошей ноте закончили свои игры на стадионе «Кубани», как и просил тренер. Сегодня мы добились важной победы для нас.



- Почему вас заменили во втором тайме?

- Тренер штаб беспокоился, что я мог получить красную карточку. Главное - команда победила и завоевала три очка.



- Чем Кононов отличается от Шалимова?

- Есть большая разница в тренировках. теперь мы больше держим мяч, прессингуем соперника. При Игоре Шалимове я вернулся на ту позицию, где играл раньше. Это круто.



- Насколько тяжело было играть после изматывающего матча с «Ниццей»?

- Мы сыграли так же, как и с «Ниццей». Мы пытались контролировать мяч и цепляться за него. Да, команда немного устала из-за графика. Это мешало нам чуть-чуть.



- Насколько перерыв в чемпионате сейчас нужен был «Краснодару»?

- Эта пауза требовалась не только нам, но и многим командам в российском чемпионате. Она поможет всем восстановить свои силы.

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