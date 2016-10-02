Иван Данильянц: Бердыев сказал, чтобы в сборных футболисты не забывали про клуб

Главный тренер «Ростова» Иван Данияльнц после победы над ЦСКА (2:0) рассказал о футболистах, которые отправятся в свои сборные.

- Предыдущий перерыв на матчи сборных помешал подготовке многих игроков...

- В сентябре все действительно сложилось непросто. Нобоа пришлось пожертвовать в двух матчах подряд из-за его суточных перелетов в Америку. Ребята приезжали в таком состоянии, что их нужно было собирать заново. Курбан Бекиевич сейчас сказал в раздевалке, чтобы футболисты в сборных не забывали о том, что им нужно возвращаться в клуб, - сказал Данильянц.