Кристиан Нобоа: В концовке было сложно

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа подвел итоги матча 9-го тура РФПЛ против ЦСКА (2:0).

- ЦСКА – сильный соперник, но мы все равно смогли выиграть сегодня и поднялись в турнирной таблице. Мой гол? Получилась быстрая атака, и я переиграл вратаря. Мы понимали, что нужно играть до конца и смогли забить еще раз.

- В конце вы чувствовали усталость?

- Было сложно. Тем более все понимали, что одна ошибки – и можно проиграть. Сейчас мое физическое состояние не самое лучшее, наверное, по этой причине и сбавил тем в концовке, - сказал Нобоа.