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Кристиан Нобоа: В концовке было сложно

Геннадий Никитов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа подвел итоги матча 9-го тура РФПЛ против ЦСКА (2:0).

- ЦСКА – сильный соперник, но мы все равно смогли выиграть сегодня и поднялись в турнирной таблице. Мой гол? Получилась быстрая атака, и я переиграл вратаря. Мы понимали, что нужно играть до конца и смогли забить еще раз.

-  В конце вы чувствовали усталость?
- Было сложно. Тем более все понимали, что одна ошибки – и можно проиграть. Сейчас мое физическое состояние не самое лучшее, наверное, по этой причине и сбавил тем в концовке, - сказал Нобоа.

Матч

Ростов - ЦСКА - 2:0 (0:0)

Голы

Гацкан 66 (1:0). Нобоа 90 (2:0).

Состав

Ростов: Джанаев, Терентьев, Гранат, Навас, Мевля, Нобоа, Калачёв (Препелицэ, 76), Гацкан, Байрамян (Киреев, 84), Полоз, Азмун (Эззатоллахи, 90)

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Фернандес, Щенников (Ионов, 68), Игнашевич, Миланов, Тошич (Страндберг, 82), Натхо, Ерёменко, Головин (Гордюшенко, 89), Траоре

Предупреждения:

Мевля, 39 - Тошич, 43; Игнашевич, 52

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

02 октября 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

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