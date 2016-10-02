Кристиан Нобоа: В концовке было сложно
Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа подвел итоги матча 9-го тура РФПЛ против ЦСКА (2:0).
- ЦСКА – сильный соперник, но мы все равно смогли выиграть сегодня и поднялись в турнирной таблице. Мой гол? Получилась быстрая атака, и я переиграл вратаря. Мы понимали, что нужно играть до конца и смогли забить еще раз.
- В конце вы чувствовали усталость?
- Было сложно. Тем более все понимали, что одна ошибки – и можно проиграть. Сейчас мое физическое состояние не самое лучшее, наверное, по этой причине и сбавил тем в концовке, - сказал Нобоа.
Матч
Голы
Гацкан 66 (1:0). Нобоа 90 (2:0).
Состав
Ростов: Джанаев, Терентьев, Гранат, Навас, Мевля, Нобоа, Калачёв (Препелицэ, 76), Гацкан, Байрамян (Киреев, 84), Полоз, Азмун (Эззатоллахи, 90)
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Фернандес, Щенников (Ионов, 68), Игнашевич, Миланов, Тошич (Страндберг, 82), Натхо, Ерёменко, Головин (Гордюшенко, 89), Траоре
Предупреждения:
Мевля, 39 - Тошич, 43; Игнашевич, 52
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
02 октября 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция