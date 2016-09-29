Серхио Перес: В следующем сезоне буду выступать в «Форс Индии»

Мексиканский пилот «Форс Индии» Серхио Перес официально подтвердил, что следующий сезон проведет в индийской «конюшне».

- Я официально подтверждаю, что следующий сезон буду выступать за «Форс Индию». Мои спонсоры договорились с командой и заключили новый контракт. У меня хорошее предчувствие на счет моего будущего здесь. В команде верят в меня, а я сделаю все, чтобы приносить команде очки и победы, - приводит слова Переса пресс-служба «Форс Индии».

Напомним, после шестнадцати этапов «королевских гонок» 26-летний мексиканец расположился на восьмой строчке личного зачета, имея в активе 74 очка.