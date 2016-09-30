Клаудио Раньери: «Саутгемптон» играл лучше нас, «Лестеру» повезло с ничейным результатом

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери признал, что его команда неудачно провела матч с «Саутгемптоном» в чемпионате Англии.

- Я рад ничейному результату, потому что «Саутгемптон» заслуживал победы. Они играли лучше нас. Мы позволили им создать слишком много моментов у наших ворот. Счастье, что мы набрали сегодня одно очко, - заявил Раньери.

Отметим, что в текущем сезоне «Лестер» одержал только две победы в семи матчах национального первенства. «Лисы» занимают 12-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» идет на десятом месте.

15 октября в 8-м туре «Лестер» на выезде сыграет с «Челси».