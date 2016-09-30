Клаудио Раньери: «Саутгемптон» играл лучше нас, «Лестеру» повезло с ничейным результатом
Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери признал, что его команда неудачно провела матч с «Саутгемптоном» в чемпионате Англии.
- Я рад ничейному результату, потому что «Саутгемптон» заслуживал победы. Они играли лучше нас. Мы позволили им создать слишком много моментов у наших ворот. Счастье, что мы набрали сегодня одно очко, - заявил Раньери.
Отметим, что в текущем сезоне «Лестер» одержал только две победы в семи матчах национального первенства. «Лисы» занимают 12-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» идет на десятом месте.
15 октября в 8-м туре «Лестер» на выезде сыграет с «Челси».
Матч
Лестер Сити - Саутгемптон - 0:0
Состав
Лестер Сити: Шмейхель, Симпсон, Фукс, Хут, Амарти, Морган, Дринкуотер, Олбрайтон (Грэй, 66), Марез, Варди (Окадзаки, 66), Слимани (Ульоа, 78)
Саутгемптон: Форстер, Бертран, Соареш (Мартина, 27), Фонте, ван Дейк, Дэвис, Хёйбьерг, Ромеу, Тадич (Лонг, 71), Рэдмонд, Остин (Уорд-Проуз, 83)
Предупреждения:
Марез, 54 - нет
Судья:
Мартин Аткинсон (Англия)
Место и дата
02 октября 16:15, Кинг Пауэр, Онлайн-трансляция