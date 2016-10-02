Евгений Ловчев: У меня ощущение, что теперь «Атлетико» «Ростов» не обыграет
Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев о победе «Ростова» над ЦСКА.
- Бердыев доказывает очевидное: тренер – это не 10, а 100 процентов команды, - говорит Евгений Ловчев. - Армейцы знали, что «Ростов» будет играть в такой футбол. В первом тайме хозяев им удавалось сдерживать, потому что ЦСКА больше держал мяч. Но во втором пошли контратаки. Та, после которой забил Гацкан, получилась просто сумасшедшей. Там же пятеро игроков бежало вперед против трех защитников. И на какой скорости! Насколько же четко они все отработали! После этого гола соперник раскрылся – а это то, что нужно команде Бердыева.
Я говорил, что с ПСВ был не бердыевский «Ростов». Вот теперь мы вновь увидели его команду. Сколько приходилось критиковать Граната, но посмотрите: Бердыев постепенно вписывает его в игру «Ростова», игрок меньше ошибается. Ну, а ЦСКА вновь показал, как трудно им будет бороться за чемпионство из-за того, что с нападением просто беда. Но то, что команда остается на плаву говорит о сыгранности состава, взаимопонимании.
А я теперь жду матч «Ростова» с «Атлетико». И глядя на то, как действует команда Бердыева, у меня ощущение, что команда Симеоне у «Ростова» не выиграет.
Матч
Голы
Гацкан 66 (1:0). Нобоа 90 (2:0).
Состав
Ростов: Джанаев, Терентьев, Гранат, Навас, Мевля, Нобоа, Калачёв (Препелицэ, 76), Гацкан, Байрамян (Киреев, 84), Полоз, Азмун (Эззатоллахи, 90)
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Фернандес, Щенников (Ионов, 68), Игнашевич, Миланов, Тошич (Страндберг, 82), Натхо, Ерёменко, Головин (Гордюшенко, 89), Траоре
Предупреждения:
Мевля, 39 - Тошич, 43; Игнашевич, 52
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
02 октября 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция