Евгений Ловчев: У меня ощущение, что теперь «Атлетико» «Ростов» не обыграет

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев о победе «Ростова» над ЦСКА.

- Бердыев доказывает очевидное: тренер – это не 10, а 100 процентов команды, - говорит Евгений Ловчев. - Армейцы знали, что «Ростов» будет играть в такой футбол. В первом тайме хозяев им удавалось сдерживать, потому что ЦСКА больше держал мяч. Но во втором пошли контратаки. Та, после которой забил Гацкан, получилась просто сумасшедшей. Там же пятеро игроков бежало вперед против трех защитников. И на какой скорости! Насколько же четко они все отработали! После этого гола соперник раскрылся – а это то, что нужно команде Бердыева.

Я говорил, что с ПСВ был не бердыевский «Ростов». Вот теперь мы вновь увидели его команду. Сколько приходилось критиковать Граната, но посмотрите: Бердыев постепенно вписывает его в игру «Ростова», игрок меньше ошибается. Ну, а ЦСКА вновь показал, как трудно им будет бороться за чемпионство из-за того, что с нападением просто беда. Но то, что команда остается на плаву говорит о сыгранности состава, взаимопонимании.

А я теперь жду матч «Ростова» с «Атлетико». И глядя на то, как действует команда Бердыева, у меня ощущение, что команда Симеоне у «Ростова» не выиграет.