Арбитр Иванов зафиксировал у «Спартака» 26 фолов
В матче 9-го тура премьер-лиги «Зенит» дома обыграл «Спартак» – 4:2.
По данным InStat, «Зенит» больше владел мячом – 51% времени против 49% у «Спартака». Питерцы выполнили 738 технико-тактических действий (эффективность – 70%), тогда как красно-белые – 847 (74%). Кроме того, «Спартак» превзошел соперника по ударам по воротам – 19 (5 в створ) против 11 (4), по передачам – 444 (точность – 86%) против 331 (81%) и по обводкам – 35 (удачные – 20%) против 23 (48%). В острых передачах (по 23) и в выигранных единоборствах (по 89) у команд равенство.
Добавим, что главный арбитр встречи Сергей Иванов зафиксировал нарушение правил 42 раза. 26 раз фолили красно-белые.
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Матч «Зенит» - «Спартак» выиграл судья Иванов. Колонка Николая Роганова
Матч
Голы
Кришито 20 (1:0 - пен.). Боккетти 28 (1:1). Дзюба 33 (2:1). Зе Луиш 37 (2:2). Витсель 61 (3:2). Жулиано 87 (4:2 - пен.).
Состав
Зенит: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков (Ломбертс, 88), Хави Гарсия (Маурисио, 82), Витсель, Мак (Юсупов, 76), Жулиано, Кокорин, Дзюба
Спартак: Ребров, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Маурисио, Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 70), Фернандо, Зе Луиш
Предупреждения:
Кришито, 31; Дзюба, 34; Нету, 90 - Зе Луиш, 31; Глушаков, 48; Боккетти, 54; Ещенко, 86
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция