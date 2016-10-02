«Зенит» – «Спартак». Дзюба вступил в единоборство 40 раз

Лука Джорджевич: Завтра или послезавтра будут сделаны МРТ-тесты, и только тогда мы узнаем точный диагноз

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич рассказал о повреждении, полученном в матче группового этапа Лиги Европы против АЗ (5:0).