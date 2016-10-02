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«Зенит» – «Спартак». Дзюба вступил в единоборство 40 раз

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
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В матче 9-го тура премьер-лиги «Зенит» дома обыграл «Спартак» – 4:2.

По данным InStat, самыми бьющими игроками матча стал Витсель и Промес – по 4 удара (по 1 в створ). Наибольшее количество передач сделал Фернандо – 62 с точностью 92%. А в острых передачах лучшим стал Промес – 8 (38%). Помимо этого, голландец был самым активным в дриблинге – 10 обводок (4 успешных). В единоборства чаще всех вступал Дзюба – 40 раз (выиграл – 45%), а в отбор мяча – Кришито и Боккетти – по 8 раз. Защитник «Спартак» был успешнее – 6 удачных отборов. Самыми грубыми игроками матча стали Боккетти, Промес и Зе Луиш – по 4 фола.

Все нормально, «Спартак». Михаил Борзыкин – о поражении красно-белых в Питере

Матч

Зенит - Спартак - 4:2 (2:2)

Голы

Кришито 20 (1:0 - пен.). Боккетти 28 (1:1). Дзюба 33 (2:1). Зе Луиш 37 (2:2). Витсель 61 (3:2). Жулиано 87 (4:2 - пен.).

Состав

Зенит: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков (Ломбертс, 88), Хави Гарсия (Маурисио, 82), Витсель, Мак (Юсупов, 76), Жулиано, Кокорин, Дзюба

Спартак: Ребров, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Маурисио, Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 70), Фернандо, Зе Луиш

Предупреждения:

Кришито, 31; Дзюба, 34; Нету, 90 - Зе Луиш, 31; Глушаков, 48; Боккетти, 54; Ещенко, 86

Судья:

Сергей Иванов (Россия)

Место и дата

02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция

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