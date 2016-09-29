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Дмитрий Парфенов: У «Тосно» сейчас спад, не хотелось бы, чтобы он затянулся

Игорь Сарычев
Источник:  ФК «Тосно»Комментарии

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился впечатлениями от матча 15 тура Первенства ФНЛ против «Луча-Энергии» (1:2).

- Нельзя выходить с таким настроем и получать гол на девятнадцатой секунде. Связываю это с обычным невниманием, недонастроем – здесь моя вина. Нужно цепляться за футбольную удачу, игра не прощает безволие. Будем исправляться, не хочется на эмоциях что-то лишнее говорить. У нас сейчас спад, не хотелось бы, чтобы он затянулся. Все будет зависеть только от нас.

Когда тебе обухом дают по голове в начале матча, сложно потом прийти в себя, ты не понимаешь вообще, где находишься. Были ошибки в пятиметровых передачах, проиграли подборы, хотя акцентировали на это внимание. У нас было достаточно моментов, чтобы выиграть, изменить ход матча, но мы не цеплялись за удачу, - приводит слова Парфенова официальный сайт «Тосно».

Напомним, в матче 15 тура Первенства ФНЛ «Тосно» дома уступило «Лучу-Энергии» со счетом 1:2.

За гостей отличились Алексей Грицаенко и Вадим Минич, единственный мяч в составе тосненцев забил Константин Гарбуз. На 63-й минуте за «Тосно» дебютировал Артем Милевский – украинец заменил Александра Кутьина.

В турнирной таблице команда из Ленинградской области идет на втором месте с 29 очками, «Луч-Энергия» занимает 13 место, имея в активе 16 очков. Следующий матч подопечные Дмитрия Парфенова проведут 8 октября против «Спартака-2» в гостях, дальневосточный клуб в этот же день на своем поле встретится с «Тамбовом».

Матч

Тосно - Луч-Энергия - 1:2 (0:0)

Место и дата

02 октября 16:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

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