Петр Серов: В матче «Ростов» - ЦСКА были спорные судейские моменты, но мы смогли все переломить и одержать победу
Председатель совета директоров «Ростова» Петр Серов поделился своими впечатлениями от победы команды над ЦСКА (2:0) в матче 9-го тура чемпионата России.
- «Ростов» продемонстрировал невероятное стремление к победе. Наша команда находится в очень хорошей форме, будем надеяться на дальнейшие победы. Были некоторые спорные судейские моменты, но наши ребята смогли все переломить и победить.
С «Агрокомом» у нас нормальные рабочие отношения, ситуация в Лиге чемпионов никак не отразится на финансировании команды, - заявил Серов.
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15 октября в 10-м туре «Ростов» на «Открытие Арене» сыграет со «Спартаком», а ЦСКА днем ранее на новом домашнем стадионе примет «Уфу».
Матч
Голы
Гацкан 66 (1:0). Нобоа 90 (2:0).
Состав
Ростов: Джанаев, Терентьев, Гранат, Навас, Мевля, Нобоа, Калачёв (Препелицэ, 76), Гацкан, Байрамян (Киреев, 84), Полоз, Азмун (Эззатоллахи, 90)
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Фернандес, Щенников (Ионов, 68), Игнашевич, Миланов, Тошич (Страндберг, 82), Натхо, Ерёменко, Головин (Гордюшенко, 89), Траоре
Предупреждения:
Мевля, 39 - Тошич, 43; Игнашевич, 52
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
02 октября 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция