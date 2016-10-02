Петр Серов: В матче «Ростов» - ЦСКА были спорные судейские моменты, но мы смогли все переломить и одержать победу

Председатель совета директоров «Ростова» Петр Серов поделился своими впечатлениями от победы команды над ЦСКА (2:0) в матче 9-го тура чемпионата России.

- «Ростов» продемонстрировал невероятное стремление к победе. Наша команда находится в очень хорошей форме, будем надеяться на дальнейшие победы. Были некоторые спорные судейские моменты, но наши ребята смогли все переломить и победить.

С «Агрокомом» у нас нормальные рабочие отношения, ситуация в Лиге чемпионов никак не отразится на финансировании команды, - заявил Серов.

ЦСКА упустил возможность возглавить турнирную таблицу чемпионата России. Красно-синие на одно очко отстают от лидирующих в турнире «Спартака» и «Зенита». «Ростов» поднялся на четвертое место.



15 октября в 10-м туре «Ростов» на «Открытие Арене» сыграет со «Спартаком», а ЦСКА днем ранее на новом домашнем стадионе примет «Уфу».