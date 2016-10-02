«Ростов» не проигрывает дома 26 матчей подряд
Обыграв ЦСКА дома в рамках 9-го тура РФПЛ, «Ростов» продолжил домашнюю серию без поражений.
Последний раз на стадионе «Олимп-2» «Ростов» проигрывал 2 мая 2015 года («Терек» - 0:1). С тех пор желто-синие провели дома без поражений 22 матча в РФПЛ, одну стыковую игру за право остаться в премьер-лиге и три встречи в рамках Лиги чемпионов.
Матч
Голы
Гацкан 66 (1:0). Нобоа 90 (2:0).
Состав
Ростов: Джанаев, Терентьев, Гранат, Навас, Мевля, Нобоа, Калачёв (Препелицэ, 76), Гацкан, Байрамян (Киреев, 84), Полоз, Азмун (Эззатоллахи, 90)
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Фернандес, Щенников (Ионов, 68), Игнашевич, Миланов, Тошич (Страндберг, 82), Натхо, Ерёменко, Головин (Гордюшенко, 89), Траоре
Предупреждения:
Мевля, 39 - Тошич, 43; Игнашевич, 52
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
02 октября 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция