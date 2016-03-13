Джузеппе Якини уволен с поста главного тренера «Удинезе»
Главный тренер «Удинезе» Джузеппе Якини отправлен в отставку, сообщает официальный сайт «зебр».
52-летний итальянец возглавил клуб в мае этого года.
После семи матчей чемпионата Италии черно-белые занимаю 16-е место в турнирной таблице, имея в активе семь очков.
В нынешнем сезоне «Удинезе» одержало всего две победы, одну ничью и четыре поражения. Забив шесть мячей и пропустив 12.
Ранее Якини возглавлял «Кьево», «Брешиа», «Сампдорию», «Сиену» и «Палермо».
Матч
Голы
Иммобиле 28 (0:1). Кейта 54 (0:2). Иммобиле 61 (0:3).
Состав
Удинезе: Карнезис, Ларанжейра, Аднан, Орто, Фелипе, де Пауль (Пеньяранда, 63), Кумс, Коне, Агеманг-Баду (Янкто, 78), Сапата, Перица
Лацио: Стракоша, Лукаку, де Врей, Худт, Патрик, Милинкович-Савич, Пароло, Лулич (Ляйтнер, 85), Кейта (Джорджевич, 70), Андерсон, Иммобиле (Ломбарди, 77)
Предупреждения:
Орто, 20; Фелипе, 40 - Патрик, 84
Судья:
Кармин Руссо (Италия)
Место и дата
01 октября 21:45, Фриули, Онлайн-трансляция