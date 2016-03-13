Джузеппе Якини уволен с поста главного тренера «Удинезе»

Главный тренер «Удинезе» Джузеппе Якини отправлен в отставку, сообщает официальный сайт «зебр».

52-летний итальянец возглавил клуб в мае этого года.

После семи матчей чемпионата Италии черно-белые занимаю 16-е место в турнирной таблице, имея в активе семь очков.

В нынешнем сезоне «Удинезе» одержало всего две победы, одну ничью и четыре поражения. Забив шесть мячей и пропустив 12.

Ранее Якини возглавлял «Кьево», «Брешиа», «Сампдорию», «Сиену» и «Палермо».