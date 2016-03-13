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Джузеппе Якини уволен с поста главного тренера «Удинезе»

Александр Семкив
Александр Семкив
Источник:  ФК «Удинезе»Комментарии

Главный тренер «Удинезе» Джузеппе Якини отправлен в отставку, сообщает официальный сайт «зебр».

52-летний  итальянец возглавил клуб в мае этого года.

После семи матчей  чемпионата Италии черно-белые занимаю 16-е место в турнирной таблице, имея в активе семь очков.

В нынешнем сезоне «Удинезе» одержало всего две победы, одну ничью и четыре поражения. Забив шесть мячей и пропустив 12.

Ранее Якини возглавлял «Кьево», «Брешиа», «Сампдорию», «Сиену» и «Палермо».

Матч

Удинезе - Лацио - 0:3 (0:1)

Голы

Иммобиле 28 (0:1). Кейта 54 (0:2). Иммобиле 61 (0:3).

Состав

Удинезе: Карнезис, Ларанжейра, Аднан, Орто, Фелипе, де Пауль (Пеньяранда, 63), Кумс, Коне, Агеманг-Баду (Янкто, 78), Сапата, Перица

Лацио: Стракоша, Лукаку, де Врей, Худт, Патрик, Милинкович-Савич, Пароло, Лулич (Ляйтнер, 85), Кейта (Джорджевич, 70), Андерсон, Иммобиле (Ломбарди, 77)

Предупреждения:

Орто, 20; Фелипе, 40 - Патрик, 84

Судья:

Кармин Руссо (Италия)

Место и дата

01 октября 21:45, Фриули, Онлайн-трансляция

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