Матч «Зенит» – «Спартак» стал самым посещаемым в 9-м туре
Матчи 9-го тура премьер-лиги посетили 76360 болельщиков, то есть средняя аудитория одного матча составила 9545 человек. Стадионы заполнились на 41,9%.
Отметим, что показатель 76360 – третий с конца в нынешнем сезоне.
Самым посещаемым стал матч «Зенит» – «Спартак», который собрал 18684 человека. Самая малочисленная аудитория была на матче «Томь» – «Урал» – 2950 человек. Это новый антирекорд посещаемости сезона. Только на трех матчах тура была преодолена планка в 10 тысяч зрителей.
После девяти туров средняя посещаемость премьер-лиги составляет 11517 человек. Напомним, по итогам прошлого сезона этот показатель составил 11046 человек.
Матч
Голы
Кришито 20 (1:0 - пен.). Боккетти 28 (1:1). Дзюба 33 (2:1). Зе Луиш 37 (2:2). Витсель 61 (3:2). Жулиано 87 (4:2 - пен.).
Состав
Зенит: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков (Ломбертс, 88), Хави Гарсия (Маурисио, 82), Витсель, Мак (Юсупов, 76), Жулиано, Кокорин, Дзюба
Спартак: Ребров, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Маурисио, Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 70), Фернандо, Зе Луиш
Предупреждения:
Кришито, 31; Дзюба, 34; Нету, 90 - Зе Луиш, 31; Глушаков, 48; Боккетти, 54; Ещенко, 86
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция