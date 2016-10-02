Матч «Зенит» – «Спартак» стал самым посещаемым в 9-м туре

Матчи 9-го тура премьер-лиги посетили 76360 болельщиков, то есть средняя аудитория одного матча составила 9545 человек. Стадионы заполнились на 41,9%.

Отметим, что показатель 76360 – третий с конца в нынешнем сезоне.

Самым посещаемым стал матч «Зенит» – «Спартак», который собрал 18684 человека. Самая малочисленная аудитория была на матче «Томь» – «Урал» – 2950 человек. Это новый антирекорд посещаемости сезона. Только на трех матчах тура была преодолена планка в 10 тысяч зрителей.

После девяти туров средняя посещаемость премьер-лиги составляет 11517 человек. Напомним, по итогам прошлого сезона этот показатель составил 11046 человек.