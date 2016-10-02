«Спартак» лидирует по посещаемости домашних матчей, ЦСКА – второй

Петр Серов: В матче «Ростов» - ЦСКА были спорные судейские моменты, но мы смогли все переломить и одержать победу

Председатель совета директоров «Ростова» Петр Серов поделился своими впечатлениями от победы команды над ЦСКА (2:0) в матче 9-го тура чемпионата России.