«Спартак» лидирует по посещаемости домашних матчей, ЦСКА – второй
После 9-го тура премьер-лиги «Спартак» продолжает лидировать по посещаемости домашних матчей. Средняя домашняя аудитория красно-белых – 29273 человека.
Отметим изменения, произошедшие в таблице посещаемости после 9-го тура. «Рубин» обошел «Локомотив». «Крылья Советов» опустились на 10-е место, а «Томь» – на последнее, пропустив вперед «Уфу» и «Оренбург».
Посещаемость домашних матчей
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