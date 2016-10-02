Роман Еременко: Результаты ЦСКА без Дзагоева говорят о многом

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко назвал отсутствие на поле Алана Дзагоева одной из причин поражения команды от «Ростова».

- Сложно сказать, почему мы проиграли, обе команды играли очень аккуратно, встреча шла до гола. И мы тоже могли забить, Бибрас Натхо очень хорошо пробил со штрафного, но Сослан Джанаев прекрасно сыграл. Опять не получилось выиграть у «Ростова». ЦСКА мог отыграться и после первого пропущенного гола, мяч «скакал» у них по штрафной, но стопроцентных моментов все же мы не создали.

Возможно, команде не хватало Дзагоева в центре поля, он системообразующий для нас игрок. Результаты без него о многом говорят, - цитирует Еременко агентство ТАСС.

ЦСКА упустил возможность возглавить турнирную таблицу чемпионата России. Красно-синие на одно очко отстают от лидирующих в турнире «Спартака» и «Зенита». «Ростов» поднялся на четвертое место.



15 октября в 10-м туре «Ростов» на «Открытие Арене» сыграет со «Спартаком», а ЦСКА днем ранее на новом домашнем стадионе примет «Уфу».





