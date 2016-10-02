Горди Дуайер: Мне понравился подход игроков «Медвешчака» к матчу против СКА

Главный тренер «Медвешчака» Горди Дуайер поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (5:4 ОТ).

- Я доволен игрой команды, мне понравился подход игроков к матчу против одной из лучших команд лиги. Мы очень хорошо провели первый период. Во втором периоде у нас было несколько моментов, но мы смогли удержать преимущество.

Потом СКА показал все, на что способен. Но мы показали дух и мужество, которое привело к победному голу. Я очень рад, что Мертл и Безина забили свои первые голы. Батлер провел лучшую игру в этом сезоне, я доволен тем, что он забил первый гол, - приводит слова Дуайера официальный сайт «Медвешчака».

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА на выезде в овертайме проиграл «Медвешчаку» (4:5 ОТ).

В составе петербургского клуба хет-трик оформил Евгений Дадонов, еще одну шайбу забросил Александр Барабанов. За хозяев отличились Бобби Батлер, Жильбер Брюле, Томаш Мертл, Шон Моррисонн и Горан Безина, чья шайба в дополнительное время принесла победу команде из Загреба.

Подопечные Олега Знарка идут на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 36 очков. «Медвешчак» с двадцатью очками занимает двенадцатое место.

В следующем матче армейцы сыграют в Братиславе против «Слована» 4 октября, хорваты в этот же день в Москве встретятся с ЦСКА.