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Горди Дуайер: Мне понравился подход игроков «Медвешчака» к матчу против СКА

Игорь Сарычев
Источник:  ХК «Медвешчак»Комментарии

Главный тренер «Медвешчака» Горди Дуайер поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (5:4 ОТ).

- Я доволен игрой команды, мне понравился подход игроков к матчу против одной из лучших команд лиги. Мы очень хорошо провели первый период. Во втором периоде у нас было несколько моментов, но мы смогли удержать преимущество.

Потом СКА показал все, на что способен. Но мы показали дух и мужество, которое привело к победному голу. Я очень рад, что Мертл и Безина забили свои первые голы. Батлер провел лучшую игру в этом сезоне, я доволен тем, что он забил первый гол, - приводит слова Дуайера официальный сайт «Медвешчака».

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА на выезде в овертайме проиграл «Медвешчаку» (4:5 ОТ).

В составе петербургского клуба хет-трик оформил Евгений Дадонов, еще одну шайбу забросил Александр Барабанов. За хозяев отличились Бобби Батлер, Жильбер Брюле, Томаш Мертл, Шон Моррисонн и Горан Безина, чья шайба в дополнительное время принесла победу команде из Загреба.

Подопечные Олега Знарка идут на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 36 очков. «Медвешчак» с двадцатью очками занимает двенадцатое место.

В следующем матче армейцы сыграют в Братиславе против «Слована» 4 октября, хорваты в этот же день в Москве встретятся с ЦСКА.

Матч

Медвешчак - СКА - 5:4 О.Т. (2:1, 1:1, 1:2, 1:0)

Голы:

Батлер 4:06 (1:0). Дадонов (Шипачёв, Гусев), 4:49 (1:1). Брюле (Крейчик, Паре), 8:48 (2:1). Дадонов (Белов, Гусев), 27:24 (2:2). Мертль 39:51 (3:2). Моррисонн (Паре, Хедберг), 44:12 (4:2). Дадонов (Шипачёв, Хафизуллин), 50:14 (4:3). Барабанов (Ковальчук, Коскинен), 57:10 (4:4). Безина (Геноуэй, Крейчик), 61:19 (5:4).

Место и дата

02 октября 18:00, Дом Спортова, Онлайн-трансляция

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