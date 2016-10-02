Горан Безина: Мало кто думал, что «Медвешчак» победит СКА

Защитник «Медвешчака» Горан Безина поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (5:4 ОТ).

- Наша оборона провела хорошую игру, спецбригады отлично показали себя – все мы сражались за эту победу. С самого начала игры мы действовали хорошо, проявив наши лучшие качества, и заработали два очка. Мало кто думал, что мы победим. Когда мы показываем свою игру, мы можем все, - приводит слова Безины официальный сайт «Медвешчака».

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА на выезде в овертайме проиграл «Медвешчаку» (4:5 ОТ).

В составе петербургского клуба хет-трик оформил Евгений Дадонов, еще одну шайбу забросил Александр Барабанов. За хозяев отличились Бобби Батлер, Жильбер Брюле, Томаш Мертл, Шон Моррисонн и Горан Безина, чья шайба в дополнительное время принесла победу команде из Загреба.

Подопечные Олега Знарка идут на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 36 очков. «Медвешчак» с двадцатью очками занимает двенадцатое место.

В следующем матче армейцы сыграют в Братиславе против «Слована» 4 октября, хорваты в этот же день в Москве встретятся с ЦСКА.

