Горан Безина: Мало кто думал, что «Медвешчак» победит СКА
Защитник «Медвешчака» Горан Безина поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (5:4 ОТ).
- Наша оборона провела хорошую игру, спецбригады отлично показали себя – все мы сражались за эту победу. С самого начала игры мы действовали хорошо, проявив наши лучшие качества, и заработали два очка. Мало кто думал, что мы победим. Когда мы показываем свою игру, мы можем все, - приводит слова Безины официальный сайт «Медвешчака».
Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА на выезде в овертайме проиграл «Медвешчаку» (4:5 ОТ).
В составе петербургского клуба хет-трик оформил Евгений Дадонов, еще одну шайбу забросил Александр Барабанов. За хозяев отличились Бобби Батлер, Жильбер Брюле, Томаш Мертл, Шон Моррисонн и Горан Безина, чья шайба в дополнительное время принесла победу команде из Загреба.
Подопечные Олега Знарка идут на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 36 очков. «Медвешчак» с двадцатью очками занимает двенадцатое место.
В следующем матче армейцы сыграют в Братиславе против «Слована» 4 октября,
хорваты в этот же день в Москве встретятся с ЦСКА.
Матч
Медвешчак - СКА - 5:4 О.Т. (2:1, 1:1, 1:2, 1:0)
Голы:
Батлер 4:06 (1:0). Дадонов (Шипачёв, Гусев), 4:49 (1:1). Брюле (Крейчик, Паре), 8:48 (2:1). Дадонов (Белов, Гусев), 27:24 (2:2). Мертль 39:51 (3:2). Моррисонн (Паре, Хедберг), 44:12 (4:2). Дадонов (Шипачёв, Хафизуллин), 50:14 (4:3). Барабанов (Ковальчук, Коскинен), 57:10 (4:4). Безина (Геноуэй, Крейчик), 61:19 (5:4).
Место и дата
02 октября 18:00, Дом Спортова, Онлайн-трансляция