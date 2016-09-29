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«Барселона» проиграла «Сельте», пропустив четыре мяча

Александр Семкив
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В рамках седьмого тура чемпионата Испании «Сельта» на своем стадионе обыграла «Барселону» со счетом 4:3.

Счет в матче на 22-й минуте открыл нападающий «кельтов» Пионе Систо. На 31-й минуте Яго Аспас удвоил преимущество хозяев поля, а через две минут защитник «Барселоны» Жереми Матье послал мяч в свои ворота.

Во второй половине матча Жерар Пике на 58-й минуте отыграл один мяч, а на 64-й минуте Неймар сократил отставание, реализовав пенальти. На 77-й минуте чилийский защитник Пабло Эрнандес увеличил отрыв «Сельты». За три минуты до конца матча испанский защитник каталонцев установил окончательный счет в матче, оформив дубль.

После этого матча «Сельта» с десятью очками поднялась на десятое место турнирной таблицы, а сине-гранатовые, не смотря на поражение, сохранили четвертую строчку, имея в активе 13 очков.

В следующем туре команда из Виго сыграет 16 октября на выезде с «Вильярреалом», а подопечные Луиса Энрике днем ранее примут на своем поле «Депортиво».

Матч

Сельта - Барселона - 4:3 (3:0)

Голы

Систо 23 (1:0). Аспас 31 (2:0). Матьё 33 (3:0 - автогол). Пике 58 (3:1). Неймар 63 (3:2 - пен.). Аспас 77 (4:2). Пике 87 (4:3).

Состав

Сельта: Альварес, Васс (Кастро, 83), Ронкалья, Мальо, Гомес, Кабрал, Радойя, Эрнандес, Систо, Аспас (Гуидетти, 88), Бонгонда (Диас М., 63)

Барселона: тер Штеген, Матьё, Пике, Альба (Алькасер, 81), Туран, Рафинья (Иньеста, 46), Гомеш, Роберто, Бускетс (Суарес Д., 76), Суарес Л., Неймар

Предупреждения:

Мальо, 63 - Бускетс, 45; Пике, 74

Судья:

Виканди Гарридо Иньяки (Испания)

Место и дата

02 октября 21:45, Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция

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