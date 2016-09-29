«Барселона» проиграла «Сельте», пропустив четыре мяча

В рамках седьмого тура чемпионата Испании «Сельта» на своем стадионе обыграла «Барселону» со счетом 4:3.

Счет в матче на 22-й минуте открыл нападающий «кельтов» Пионе Систо. На 31-й минуте Яго Аспас удвоил преимущество хозяев поля, а через две минут защитник «Барселоны» Жереми Матье послал мяч в свои ворота.

Во второй половине матча Жерар Пике на 58-й минуте отыграл один мяч, а на 64-й минуте Неймар сократил отставание, реализовав пенальти. На 77-й минуте чилийский защитник Пабло Эрнандес увеличил отрыв «Сельты». За три минуты до конца матча испанский защитник каталонцев установил окончательный счет в матче, оформив дубль.

После этого матча «Сельта» с десятью очками поднялась на десятое место турнирной таблицы, а сине-гранатовые, не смотря на поражение, сохранили четвертую строчку, имея в активе 13 очков.

В следующем туре команда из Виго сыграет 16 октября на выезде с «Вильярреалом», а подопечные Луиса Энрике днем ранее примут на своем поле «Депортиво».