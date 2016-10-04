Темур Алекберов: Статус фаворитов «придавил» россиян в финале ЧМ по мини-футболу

Бронзовый призер чемпионата мира 1996 года и чемпион Европы-1999, а ныне главный тренер подмосковного «Динамо» Темур Алекберов считает, что статус фаворитов негативно сказался на действиях сборной России по мини-футболу в финале чемпионата мира против команды Аргентины.

«Мы показывали хорошую, интересную и очень результативную игру, но в финале было видно, что мы волновались. Вот то, что мы фавориты, что мы сильнее и должны выиграть, придавило парней, которые очень волновались, что сказалось на количестве невынужденных ошибок. Плюс мы поддавались на провокации аргентинцев, была нервозность. Аргентинцы нас втянули в ту игру, которую хотели, а мы играли не в свой футбол», - приводит «Р-Спорт» слова Алекберова.

В субботу сборная России по мини-футболу впервые в истории завоевала серебро чемпионатов мира – в финале турнира, который прошел в Колумбии, россияне проиграли аргентинцам (4:5). Ранее лучшим результатом россиян на мировых первенствах была бронза в 1996 году. На последних трех чемпионатах Европы сборная России стала серебряным призером.