Темур Алекберов: Статус фаворитов «придавил» россиян в финале ЧМ по мини-футболу
Бронзовый призер
чемпионата мира 1996 года и чемпион Европы-1999, а ныне главный
тренер подмосковного «Динамо» Темур Алекберов считает, что статус
фаворитов негативно сказался на действиях сборной России по мини-футболу в
финале чемпионата мира против команды Аргентины.
«Мы
показывали хорошую, интересную и очень результативную игру, но в финале было
видно, что мы волновались. Вот то, что мы фавориты, что мы сильнее и должны
выиграть, придавило парней, которые очень волновались, что сказалось на
количестве невынужденных ошибок. Плюс мы поддавались на провокации аргентинцев,
была нервозность. Аргентинцы нас втянули в ту игру, которую хотели, а мы играли
не в свой футбол», - приводит «Р-Спорт» слова Алекберова.
В субботу сборная
России по мини-футболу впервые в истории завоевала серебро чемпионатов мира – в
финале турнира, который прошел в Колумбии, россияне проиграли аргентинцам
(4:5). Ранее лучшим результатом россиян на мировых первенствах была бронза в
1996 году. На последних трех чемпионатах Европы сборная России стала серебряным
призером.