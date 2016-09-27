«Рома» нанесла поражение «Интеру»
«Рома» переиграла «Интер» (2:1) в матче 7-го тура чемпионата Италии по футболу.
Игра в Риме получилась открытой и зрелищной: обе команды создали массу голевых моментов.
Уже на 5-й минуте боснийский форвард «Ромы» Эдин Джеко открыл счет. До перерыва хозяева поля могли увеличить счет, но «Интер» несколько раз спасал голкипер Самир Ханданович.
После перерыва команды обменялись забитыми мячами: на гол Эвера Банеги ответил греческий защитник Костас Манолас.
Победа позволила «Роме» подняться на шестую строчку турнирной таблицы серии А. «Интер» занимает девятое место.
Матч
Голы
Джеко 5 (1:0). Банега 72 (1:1). Манолас 76 (2:1).
Состав
Рома: Щесны, Манолас, Жуан, Бруно Перес, Фацио, Флоренци (Наингголан, 90), Де Росси, Строотман, Салах (Эль-Шаарави, 71), Джеко, Перотти (Паредес, 78)
Интер: Ханданович, Сантон, Ансалди (Нагатомо, 62), Миранда, Мурильо, Мариу (Ньюкури, 61), Кандрева (Йоветич, 70), Перишич, Медель, Банега, Икарди
Предупреждения:
Жуан, 64 - Сантон, 24; Ансалди, 37
Судья:
Лука Банти (Италия)
Место и дата
02 октября 21:45, Стадио Олимпико, Текстовая трансляция