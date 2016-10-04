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Виталий Мутко: Гамова – выдающаяся спортсменка, такие люди украшают спорт

Андрей Петухов
Источник:  Р-СпортКомментарии

Министр спорта России Виталий Мутко считает, что двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр Екатерина Гамова внесла существенный вклад в развитие волейбола и является настоящим украшением спорта.

«Катя Гамова – одна из лучших волейболисток мира. Она внесла огромный вклад в развитие волейбола, в победы сборных и клубных команд. Когда такие мастера заканчивают карьеру, всегда немного грустно, что не увидим их в игре. Желаю Кате семейного счастья, удачи во внеспортивной активной жизни и хочу поблагодарить ее за тот труд, который она проделала. Гамова – выдающаяся спортсменка, такие люди украшают спорт», - приводит «Р-Спорт» слова Мутко.

В прощальном матче Гамовой, который прошел в Казани 1 октября, волейболистки московского «Динамо» обыграли казанское «Динамо» со счетом 2-1. После игры майка Гамовой с номером «11» была поднята под своды волейбольного центра «Санкт-Петербург».

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