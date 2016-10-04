Виталий Мутко: Гамова – выдающаяся спортсменка, такие люди украшают спорт
Министр спорта
России Виталий Мутко считает, что двукратная серебряная медалистка Олимпийских
игр Екатерина Гамова внесла существенный вклад в развитие волейбола и является
настоящим украшением спорта.
«Катя Гамова
– одна из лучших волейболисток мира. Она внесла огромный вклад в развитие
волейбола, в победы сборных и клубных команд. Когда такие мастера заканчивают
карьеру, всегда немного грустно, что не увидим их в игре. Желаю Кате семейного
счастья, удачи во внеспортивной активной жизни и хочу поблагодарить ее за тот
труд, который она проделала. Гамова – выдающаяся спортсменка, такие люди
украшают спорт», - приводит «Р-Спорт» слова Мутко.
В прощальном матче
Гамовой, который прошел в Казани 1 октября, волейболистки московского
«Динамо» обыграли казанское «Динамо» со счетом 2-1. После
игры майка Гамовой с номером «11» была поднята под своды
волейбольного центра «Санкт-Петербург».