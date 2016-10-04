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Дмитрий Булыкин: Вызов Панченко в сборную – аванс, который надо оправдать

Андрей Петухов
Источник:  Р-СпортКомментарии

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин считает, что форвард бело-голубых Кирилл Панченко, впервые вызванный в сборную России по футболу, получил аванс, который необходимо еще оправдать.

«Вызов Панченко - это аванс для него, который нужно оправдать. Он проявил себя в ФНЛ, теперь будут знакомиться с ним на уровне сборной. Много у нас примеров, когда игроков вызывали в сборную, но они так и не заиграли там. Все будет зависеть от Панченко, насколько он будет продолжать в том же духе», - приводит «Р-Спорт» слова Булыкина.

1 октября стало известно, что три футболиста из-за различных травмне смогут приехать в сборную для подготовки к контрольному матчу со сборной Коста-Рики, который пройдет 9 октября в Краснодаре. Панченко оказался в числе трех игроков, вызванных в сборную на замену травмированным. Форвард, выступающий за «Динамо» на правах аренды из московского ЦСКА, в 13 матчах текущего первенства ФНЛ забил 11 мячей.

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