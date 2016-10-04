Дмитрий Булыкин: Вызов Панченко в сборную – аванс, который надо оправдать
Бывший нападающий
московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин считает, что форвард
бело-голубых Кирилл Панченко, впервые вызванный в сборную России по футболу,
получил аванс, который необходимо еще оправдать.
«Вызов
Панченко - это аванс для него, который нужно оправдать. Он проявил себя в ФНЛ,
теперь будут знакомиться с ним на уровне сборной. Много у нас примеров, когда
игроков вызывали в сборную, но они так и не заиграли там. Все будет зависеть от
Панченко, насколько он будет продолжать в том же духе», - приводит
«Р-Спорт» слова Булыкина.
1 октября стало
известно, что три футболиста из-за различных травмне смогут приехать в сборную
для подготовки к контрольному матчу со сборной Коста-Рики, который пройдет 9
октября в Краснодаре. Панченко оказался в числе трех игроков, вызванных в
сборную на замену травмированным. Форвард, выступающий за «Динамо» на
правах аренды из московского ЦСКА, в 13 матчах текущего первенства ФНЛ забил 11
мячей.