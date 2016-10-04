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Шамиль Газизов: Вокруг Лунева создавать ажиотаж пока не стоит

Андрей Петухов
Источник:  Р-СпортКомментарии

Генеральный «Уфы» Шамиль Газизов считает, что вратарь его команды Андрей Лунев демонстрирует неплохую игру, но создавать ажиотаж вокруг него еще преждевременно.

«Вроде мы игру и контролировали, и вели в счете, но, наверное, все же ничья закономерна. А место, которое мы сейчас занимаем, меня устраивает. Естественно, нужно больше работать. А то, что мы сделали скачок в плане качества игры, бесспорно. И Виктор Михайлович (Гончаренко), и команда на правильном пути. Я думаю, мы еще прибавим. Вокруг Лунева давайте не будем создавать ажиотаж. Он только-только начал играть в РФПЛ. У него большой спортивный путь впереди. Наверное, в сборной будут на него смотреть. Для вызова еще нужно время, но он пока показывает качественную игру», - приводит «Р-Спорт» слова Газизова.

В воскресенье «Уфа» и пермский «Амкар» сыграли вничью 1:1 в игре девятого тура чемпионата России. Таким образом, «Уфа» набрала 12-е очко и расположилась в середине таблицы. Против «Амкара» Лунев пропустил первый гол за последние четыре матча Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Матч

Уфа - Амкар - 1:1 (0:0)

Голы

Фатай 52 (1:0). Стоцкий 75 (1:1 - автогол).

Состав

Уфа: Лунев, Васин, Аликин, Сухов, Тумасян, Игбун, Безденежных, Стоцкий, Засеев (Марсиньо, 80), Сысуев (Кротов, 63), Фатай (Абдулавов, 88)

Амкар: Селихов, Зайцев, Идову, Милькович, Занев, Джикия, Комолов (Баланович, 64), Огуде, Гол, Бодул (Йовичич, 81), Шиндер (Салугин, 57)

Предупреждения:

Игбун, 55 - Гол, 90

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

02 октября 14:00, Нефтяник, Текстовая трансляция

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