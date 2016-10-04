Шамиль Газизов: Вокруг Лунева создавать ажиотаж пока не стоит
Генеральный «Уфы»
Шамиль Газизов считает, что вратарь его команды Андрей Лунев демонстрирует
неплохую игру, но создавать ажиотаж вокруг него еще преждевременно.
«Вроде мы
игру и контролировали, и вели в счете, но, наверное, все же ничья закономерна.
А место, которое мы сейчас занимаем, меня устраивает. Естественно, нужно больше
работать. А то, что мы сделали скачок в плане качества игры, бесспорно. И
Виктор Михайлович (Гончаренко), и команда на правильном пути. Я думаю, мы еще
прибавим. Вокруг Лунева давайте не будем создавать ажиотаж. Он только-только
начал играть в РФПЛ. У него большой спортивный путь впереди. Наверное, в
сборной будут на него смотреть. Для вызова еще нужно время, но он пока
показывает качественную игру», - приводит «Р-Спорт» слова Газизова.
В воскресенье «Уфа» и пермский «Амкар» сыграли вничью 1:1 в игре девятого тура чемпионата России. Таким образом, «Уфа» набрала 12-е очко и расположилась в середине таблицы. Против «Амкара» Лунев пропустил первый гол за последние четыре матча Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
Матч
Голы
Фатай 52 (1:0). Стоцкий 75 (1:1 - автогол).
Состав
Уфа: Лунев, Васин, Аликин, Сухов, Тумасян, Игбун, Безденежных, Стоцкий, Засеев (Марсиньо, 80), Сысуев (Кротов, 63), Фатай (Абдулавов, 88)
Амкар: Селихов, Зайцев, Идову, Милькович, Занев, Джикия, Комолов (Баланович, 64), Огуде, Гол, Бодул (Йовичич, 81), Шиндер (Салугин, 57)
Предупреждения:
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
02 октября 14:00, Нефтяник, Текстовая трансляция