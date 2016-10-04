Алексей Стрепетов: «Зенит» оказался более мастеровитой и классной командой, чем «Спартак»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов считает, что футболисты клуба из Санкт-Петербурга победили «Спартак» в матче чемпионата России по футболу, так как оказались более мастеровитой и классной командой.

«Мне игра очень понравилась – очень красивый, зрелищный, атакующий футбол с обоюдными ошибками команд. Много было допущено необязательных ошибок, приведших к взятию ворот. Мне понравилось, что «Зенит» играл на атаку. Думал, что скажется недавняя игра в Лиге Европы, в которой была одержана крупная победа, что появится усталость, но нет – «Зенит» во втором тайме стал организованнее, ребята выдержали быструю игру, было хорошее перемещение по полю, много красивых комбинаций.

«Зенит» во втором тайме оказался более мастеровитой и классной командой. «Спартак» при счете 2:2 всеми силами шел вперед, и у «Зенита» появилось много пространства. Были моменты, когда питерцы атаковали 3 в 2, 4 в 3, имели численное преимущество. Был забит великолепный гол (Акселя) Витселя, моментов было предостаточно», - приводит «Р-Спорт» слова Стрепетова.

В воскресенье «Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счетом 4:2 в матче 9-го тура, прошедшем в Санкт-Петербурге.