Алексей Стрепетов: «Зенит» оказался более мастеровитой и классной командой, чем «Спартак»
Бывший полузащитник «Зенита» Алексей
Стрепетов считает, что футболисты клуба из Санкт-Петербурга победили
«Спартак» в матче чемпионата России по футболу, так как оказались
более мастеровитой и классной командой.
«Мне игра очень
понравилась – очень красивый, зрелищный, атакующий футбол с обоюдными ошибками
команд. Много было допущено необязательных ошибок, приведших к взятию ворот.
Мне понравилось, что «Зенит» играл на атаку. Думал, что скажется
недавняя игра в Лиге Европы, в которой была одержана крупная победа, что
появится усталость, но нет – «Зенит» во втором тайме стал
организованнее, ребята выдержали быструю игру, было хорошее перемещение по
полю, много красивых комбинаций.
«Зенит»
во втором тайме оказался более мастеровитой и классной командой.
«Спартак» при счете 2:2 всеми силами шел вперед, и у
«Зенита» появилось много пространства. Были моменты, когда питерцы
атаковали 3 в 2, 4 в 3, имели численное преимущество. Был забит великолепный
гол (Акселя) Витселя, моментов было предостаточно», - приводит «Р-Спорт» слова
Стрепетова.
В воскресенье «Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счетом 4:2 в матче 9-го тура, прошедшем в Санкт-Петербурге.
Матч
Голы
Кришито 20 (1:0 - пен.). Боккетти 28 (1:1). Дзюба 33 (2:1). Зе Луиш 37 (2:2). Витсель 61 (3:2). Жулиано 87 (4:2 - пен.).
Состав
Зенит: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков (Ломбертс, 88), Хави Гарсия (Маурисио, 82), Витсель, Мак (Юсупов, 76), Жулиано, Кокорин, Дзюба
Спартак: Ребров, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Маурисио, Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 70), Фернандо, Зе Луиш
Предупреждения:
Кришито, 31; Дзюба, 34; Нету, 90 - Зе Луиш, 31; Глушаков, 48; Боккетти, 54; Ещенко, 86
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция