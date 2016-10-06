Виктор Булатов: Неизвестно, как бы сыграл «Зенит» со «Спартаком», если бы удалили Кришито
Трехкратный чемпион
России в составе «Спартака» Виктор Булатов считает, что решение
арбитра матча чемпионата России между «Зенитом» и красно-белыми
Сергея Иванова не удалять с поля игрока клуба из Санкт-Петербурга Доменико
Кришито могло сказаться на итоге игры.
«Я считаю,
что «Спартак» играл достойно, была игра равных соперников. Но где-то,
наверное, сказался фактор домашнего поля, и «Зениту» все-таки удалось
победить. При этом были какие-то симпатии арбитра в сторону «Зенита»,
так я могу сказать. Судья должен был удалять Кришито, показывать ему вторую
желтую карточку. Еще неизвестно, как бы матч закончился, если бы судья
разобрался в том эпизоде», - приводит «Р-Спорт» слова Булатова.
«Зенит» в минувшее воскресенье на «Петровском» переиграл «Спартак» в 9-м туре чемпионата России со счетом 4:2. Иванов поставил два пенальти в ворота красно-белых. После игры главный тренер «Спартака» Массимо Каррера посетовал на судейство, а генеральный директор клуба Сергей Родионов заявил, что это было худшее судейство из всех, что он видел.
Матч
Голы
Кришито 20 (1:0 - пен.). Боккетти 28 (1:1). Дзюба 33 (2:1). Зе Луиш 37 (2:2). Витсель 61 (3:2). Жулиано 87 (4:2 - пен.).
Состав
Зенит: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков (Ломбертс, 88), Хави Гарсия (Маурисио, 82), Витсель, Мак (Юсупов, 76), Жулиано, Кокорин, Дзюба
Спартак: Ребров, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Маурисио, Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 70), Фернандо, Зе Луиш
Предупреждения:
Кришито, 31; Дзюба, 34; Нету, 90 - Зе Луиш, 31; Глушаков, 48; Боккетти, 54; Ещенко, 86
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция