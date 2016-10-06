Виктор Булатов: Неизвестно, как бы сыграл «Зенит» со «Спартаком», если бы удалили Кришито

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов считает, что решение арбитра матча чемпионата России между «Зенитом» и красно-белыми Сергея Иванова не удалять с поля игрока клуба из Санкт-Петербурга Доменико Кришито могло сказаться на итоге игры.

«Я считаю, что «Спартак» играл достойно, была игра равных соперников. Но где-то, наверное, сказался фактор домашнего поля, и «Зениту» все-таки удалось победить. При этом были какие-то симпатии арбитра в сторону «Зенита», так я могу сказать. Судья должен был удалять Кришито, показывать ему вторую желтую карточку. Еще неизвестно, как бы матч закончился, если бы судья разобрался в том эпизоде», - приводит «Р-Спорт» слова Булатова.

«Зенит» в минувшее воскресенье на «Петровском» переиграл «Спартак» в 9-м туре чемпионата России со счетом 4:2. Иванов поставил два пенальти в ворота красно-белых. После игры главный тренер «Спартака» Массимо Каррера посетовал на судейство, а генеральный директор клуба Сергей Родионов заявил, что это было худшее судейство из всех, что он видел.