Владислав Шаяхметов: Серебро ЧМ - это новая страница в истории российского мини-футбола
Капитан сборной России по мини-футболу Владислав
Шаяхметов признался, что его команда, несмотря на
поражение в финале, все равно должна быть довольна своим выступлением на
чемпионате мира в Колумбии.
«Сейчас мы остынем и поймем, что второе
место на чемпионате мира – это тоже достижение. Мы отдаем все силы для победы в
каждом матче. Мы трудимся каждый день. И это серебро далось нам очень непросто.
Мне приятно, что я причастен к этому достижению, и благодарю всех ребят и всю
нашу делегацию. Это новая страница в истории российского футзала. Мы на верном
пути!», - приводит слова Шаяхметова официальный сайт Российского
футбольного союза.
В субботу сборная
России по мини-футболу впервые в истории завоевала серебро чемпионатов мира,
проиграв в финале турнира команде Аргентины со счетом 4:5. Ранее лучшим
результатом россиян на мировых первенствах была бронза 1996 года.