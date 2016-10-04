Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Амур- : -Спартак
Хоккей  Металлург- : -Салават Юлаев
Хоккей  Медвешчак- : -ЦСКА
Хоккей  Куньлунь- : -ХК Сочи
Хоккей  Динамо Минск- : -Локомотив
Хоккей  Слован- : -СКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владислав Шаяхметов: Серебро ЧМ - это новая страница в истории российского мини-футбола

Андрей Петухов
Источник:  РФСКомментарии

Капитан сборной России по мини-футболу Владислав Шаяхметов признался, что его команда, несмотря на поражение в финале, все равно должна быть довольна своим выступлением на чемпионате мира в Колумбии.

«Сейчас мы остынем и поймем, что второе место на чемпионате мира – это тоже достижение. Мы отдаем все силы для победы в каждом матче. Мы трудимся каждый день. И это серебро далось нам очень непросто. Мне приятно, что я причастен к этому достижению, и благодарю всех ребят и всю нашу делегацию. Это новая страница в истории российского футзала. Мы на верном пути!», - приводит слова Шаяхметова официальный сайт Российского футбольного союза.

В субботу сборная России по мини-футболу впервые в истории завоевала серебро чемпионатов мира, проиграв в финале турнира команде Аргентины со счетом 4:5. Ранее лучшим результатом россиян на мировых первенствах была бронза 1996 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Темур Алекберов: Статус фаворитов «придавил» россиян в финале ЧМ по мини-футболуБронзовый призер чемпионата мира 1996 года и чемпион Европы-1999 по мини-футболу, а ныне главный тренер подмосковного «Динамо» Темур Алекберов считает, что статус фаворитов негативно сказался на действиях сборной России в финале чемпионата мира против команды Аргентины.Эмиль Алиев: На несколько лет мы вторые в мире – это огромное достижениеПрезидента Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев прокомментировал выступление национальной команды на чемпионате мира в Колумбии.Сергей Абрамов: Порадовало то, что на чемпионате мира не было слабых командНападающий сборной России Сергей Абрамов подвел итоги чемпионата мира. Напомним, что россияне заняли второе место.Сергей Абрамов: Горжусь тем, что мы сделали на чемпионат мираНападающий сборной России по мини-футболу Сергей Абрамов подвел итоги чемпионата мира. Напомним, что россияне заняли второе место.Виталий Мутко: Поздравляю сборную России со вторым местом на ЧМ-2016Министр спорта РФ Виталий Мутко назвал выдающимся результат сборной России, занявшей второе место на чемпионате мира по мини-футболу в Колумбии.Отложенная мечта. Колонка Сергея МикуликаОтложенная мечта. Колонка Сергея МикуликаОбозреватель «Советского спорта» - о сборной России по мини-футболу, которая завоевала серебряные медали чемпионата мира.Голкипер Густаво завершил карьеру в сборной России по мини-футболуГолкипер подмосковного «Динамо» Густаво принял решение завершить карьеру в сборной России по мини-футболу.Сергей Скорович: Мне не в чем упрекнуть командуСтарший тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович прокомментировал поражение от Аргентины (4:5) в финале ЧМ-2016 в Колумбии.Президент АМФР: Контракт со Скоровичем будет продленПрезидент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев сообщил, что контракт со старшим тренером сборной России по мини-футболу Сергеем Скоровичем будет продлен.Эдер Лима проиграл аргентинцу Вильхельму в опросе за звание лучшего игрока ЧМАргентинец Фернандо Вильхельм признан лучшим игроком чемпионата мира по мини-футболу, который проходил в Колумбии.Сборная России уступила аргентинцам в финале ЧМ по мини-футболуСборная России уступила аргентинцам в финале ЧМ по мини-футболуСборная России проиграла команде Аргентины в финальном матче чемпионата мира, завершившегося в Колумбии.Сергей Скорович: В субботу сборной России предстоит самое серьезное испытаниеСтарший тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира-2016 против команды Аргентины.Владислав Шаяхметов: Перед финалом чемпионата мира нам не нужна дополнительная «накачка»Капитан сборной России по мини-футболу Владислав Шаяхметов накануне финала чемпионата мира против аргентинцев сообщил, что его команду дополнительно мотивировать не нужно.Густаво: На сборную России нет давления перед финалом чемпионата мираВратарь сборной России по мини-футболу Густаво заявил, что после победы над действующими европейскими чемпионами испанцами в четвертьфинале мирового форума на команду ничего не давит.Сборная России сыграет с Аргентиной в финале чемпионата мира по мини-футболуСборная Аргентины победила команду Португалии в полуфинале чемпионата мира по мини-футболу, который проходит в Колумбии.Олег Денисов: Золото надо брать!Олег Денисов: Золото надо брать!Сборная России по мини-футболу, победив команду Ирана, впервые вышла в финал чемпионата мира.Дмитрий Лысков: До финала мирового первенства слабые команды не доходятНападающий сборной России по мини-футболу прокомментировал победу в полуфинале чемпионата мира над командой Ирана (4:3).Сергей Скорович: Боролись за выход в финал с первой и до последней минутыСтарший тренер сборной России по мини-футболу прокомментировал победу своих подопечных в полуфинале чемпионата мира над командой Ирана (4:3).Сборная России обыграла Иран и вышла в финал чемпионата мира по мини-футболуВ полуфинальном поединке чемпионата мира по мини-футболу сборная России обыграла команду Ирана со счетом 4:2.Сергей Скорович: Мы были хорошо готовы к матчу с испанцами - и физически, и моральноСтарший тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович прокомментировал победу команды над испанцами в четвертьфинале чемпионата мира.

Россия
Россиякалендарьстатистика

Cпецпредложение