Владислав Шаяхметов: Серебро ЧМ - это новая страница в истории российского мини-футбола

Капитан сборной России по мини-футболу Владислав Шаяхметов признался, что его команда, несмотря на поражение в финале, все равно должна быть довольна своим выступлением на чемпионате мира в Колумбии.

«Сейчас мы остынем и поймем, что второе место на чемпионате мира – это тоже достижение. Мы отдаем все силы для победы в каждом матче. Мы трудимся каждый день. И это серебро далось нам очень непросто. Мне приятно, что я причастен к этому достижению, и благодарю всех ребят и всю нашу делегацию. Это новая страница в истории российского футзала. Мы на верном пути!», - приводит слова Шаяхметова официальный сайт Российского футбольного союза.

В субботу сборная России по мини-футболу впервые в истории завоевала серебро чемпионатов мира, проиграв в финале турнира команде Аргентины со счетом 4:5. Ранее лучшим результатом россиян на мировых первенствах была бронза 1996 года.