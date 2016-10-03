Сергей Абрамов: Горжусь тем, что мы сделали на чемпионат мира

Нападающий сборной России по мини-футболу Сергей Абрамов подвел итоги чемпионата мира. Напомним, что россияне заняли второе место.

«Наверно, когда вернемся в Россию, пройдет время, и мы осознаем, что на самом деле нам удалось. Но природа спортсмена такова, что ему всегда мало. На этом чемпионате мира мы дошли до финала, оставался всего шаг, но увы. В игре против Аргентины многое у нас не получалось. Поэтому сейчас, конечно, на душе тоскливо.

Вы все видели – мы бились до последнего, выкладывались полностью. Но где-то не добежали, где-то не сконцентрировались. И вот результат. Это урок: и для тех кто давно в сборной, и для молодых ребят. Хорошо, что мы прошли этот путь. Сейчас эмоции уйдут, и с холодной головой мы все осознаем.

Главное, верить в себя, как мы делали это, начиная с первого дня сбора в Москве и заканчивая последними секундами финала. Я в любом случае горжусь тем, что мы сделали, горжусь, что мы были одной командой. Этот чемпионат объединил нас еще сильнее», - цитирует Абрамова официальный сайт АМФР.

Напомним, в финальном матче россияне уступили сборной Аргентины со счетом 4:5.