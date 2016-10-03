«Лион» обыграл «Сент-Этьен»
Матч восьмого тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Сент-Этьеном»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Лиона».
В составе победителей отличились Сержи Дардер и Рашид Геззаль. «Лион» набрал 13 очков и занимает пятое место в чемпионате Франции. У «Сент-Этьена» 12 очков и девятое место.
Чемпионат Франции. Лига 1
8-й тур
Матч
Лион - Сент-Этьен - 2:0 (1:0)
Голы
Дардер 41 (1:0). Геззаль 89 (2:0).
Состав
Лион: Лопеш, Рыбус, Маммана, Нкулу, Морель, Толиссо, Тусар, Вальбуэна (Геззаль, 64), Дардер, Ферри, Фекир (Калулу, 88)
Сент-Этьен: Руффье, Лакруа, Дабо, Верето, Сельнес, Пайо, Норден (Руа, 75), Берич (Тофт-Содерлунд, 46), Монне-Паке, Амума (Таннане, 25), Малькуи
Предупреждения:
Морель, 41; Вальбуэна, 55; Ферри, 67 - Лакруа, 33
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
02 октября 21:45, Жерлан, Онлайн-трансляция