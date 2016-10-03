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«Лион» обыграл «Сент-Этьен»

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч восьмого тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Сент-Этьеном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Лиона».

В составе победителей отличились Сержи Дардер и Рашид Геззаль. «Лион» набрал 13 очков и занимает пятое место в чемпионате Франции. У «Сент-Этьена» 12 очков и девятое место.

Чемпионат Франции. Лига 1

8-й тур

Матч

Лион - Сент-Этьен - 2:0 (1:0)

Голы

Дардер 41 (1:0). Геззаль 89 (2:0).

Состав

Лион: Лопеш, Рыбус, Маммана, Нкулу, Морель, Толиссо, Тусар, Вальбуэна (Геззаль, 64), Дардер, Ферри, Фекир (Калулу, 88)

Сент-Этьен: Руффье, Лакруа, Дабо, Верето, Сельнес, Пайо, Норден (Руа, 75), Берич (Тофт-Содерлунд, 46), Монне-Паке, Амума (Таннане, 25), Малькуи

Предупреждения:

Морель, 41; Вальбуэна, 55; Ферри, 67 - Лакруа, 33

Судья:

Клеман Турпен (Франция)

Место и дата

02 октября 21:45, Жерлан, Онлайн-трансляция

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