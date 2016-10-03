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Мария Захарова: Белорусу, который пронес флаг России на открытии Паралимпиады, подарили квартиру в Москве

Максим Кравченко
Источник:  FacebookКомментарии

Сотрудник министерства спорта и туризма Белоруссии Андрей Фомочкин, который вынес флаг России на церемонии открытия Паралимпиады в Рио-де-Жанейро и впоследствии был лишен аккредитации, получит квартиру в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Неделю назад мне позвонил знакомый с просьбой выслушать его знакомого, у которого «ко мне есть дело». Постановка вопроса для меня привычная. Но в этот раз российский народ поразил меня в самое сердце: 

- Мария, знаете, меня так восхитил поступок белоруса Андрея Фомочкина, который, несмотря на решение международных чиновников от спорта, пронёс на открытии Паралимпиады в Рио российский флаг, что я хочу подарить ему квартиру. Помогите, пожалуйста.

Признаюсь, меня не каждый день просят помочь подарить кому-то квартиру.

- Приезжайте, обсудим, - только и смогла произнести я в ответ.

Всего рассказывать не буду. Скажу только, что квартира настоящая, в готовом доме - это я , естественно, лично проверила. А кто этот загадочный граф Монте-Кристо и как отреагирует наш белорусский герой на такой подарок, вы узнаете завтра. Потому что сегодня Андрей Фомочкин приехал в Москву, - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Представителю делегации Белоруссии удалось пройти около четверти круга с российским флагом, прежде чем он был конфискован. Напомним, что сборная России не была допущена к участию в Паралимпиаде.

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