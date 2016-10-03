Мария Захарова: Белорусу, который пронес флаг России на открытии Паралимпиады, подарили квартиру в Москве
Сотрудник министерства спорта и туризма Белоруссии
Андрей Фомочкин, который вынес флаг России на церемонии открытия Паралимпиады в
Рио-де-Жанейро и впоследствии был лишен аккредитации, получит квартиру в
Москве. Об этом сообщила официальный представитель
МИД России Мария Захарова.
«Неделю назад мне позвонил знакомый с просьбой выслушать его знакомого, у которого «ко мне есть дело». Постановка вопроса для меня привычная. Но в этот раз российский народ поразил меня в самое сердце:
- Мария, знаете, меня так восхитил поступок белоруса Андрея Фомочкина, который,
несмотря на решение международных чиновников от спорта, пронёс на открытии
Паралимпиады в Рио российский флаг, что я хочу подарить ему квартиру. Помогите,
пожалуйста.
Признаюсь, меня не каждый день
просят помочь подарить кому-то квартиру.
- Приезжайте, обсудим, - только и смогла произнести я в ответ.
Всего рассказывать не буду. Скажу только, что квартира
настоящая, в готовом доме - это я , естественно, лично проверила. А кто этот
загадочный граф Монте-Кристо и как отреагирует наш белорусский герой на такой
подарок, вы узнаете завтра. Потому что сегодня Андрей Фомочкин приехал в
Москву, - написала Захарова на своей странице в Facebook.
Представителю делегации Белоруссии удалось
пройти около четверти круга с российским флагом, прежде чем он был конфискован.
Напомним, что сборная России не была допущена к участию в Паралимпиаде.