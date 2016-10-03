Ди Маттео покинет пост главного тренера «Астон Виллы»

Главный тренер «Астон Виллы» Роберто Ди Маттео покинет свой пост. Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует The Guardian, руководство клуба пойдет на этот шаг в связи с неудачным началом сезона. В понедельник состоятся дополнительные переговоры, но отставка итальянца – вопрос решенный.

Кроме того, Ди Маттео уже ищут замену. Рассматриваются кандидатуры Стива Брюса, который сейчас без клуба, а также главный тренер «Хаддерсфилда» Дэвид Вагнер.

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Астон Вилла» вылетела из премьер-лиги. В чемпионшипе команда занимает 19-е место, имея в активе 10 очков в 11 матча.