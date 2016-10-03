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Ди Маттео покинет пост главного тренера «Астон Виллы»

Максим Кравченко
Источник:  The GuardianКомментарии

Главный тренер «Астон Виллы» Роберто Ди Маттео покинет свой пост. Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует The Guardian, руководство клуба пойдет на этот шаг в связи с неудачным началом сезона. В понедельник состоятся дополнительные переговоры, но отставка итальянца – вопрос решенный.

Кроме того, Ди Маттео уже ищут замену. Рассматриваются кандидатуры Стива Брюса, который сейчас без клуба, а также главный тренер «Хаддерсфилда» Дэвид Вагнер.

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Астон Вилла» вылетела из премьер-лиги. В чемпионшипе команда занимает 19-е место, имея в активе 10 очков в 11 матча.

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