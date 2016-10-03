Олег Романцев: С таким судейством «Зенит» может выиграть и Лигу чемпионов

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев оценил игру команды в матче чемпионате России против «Зенита» (2:4). Также он раскритиковал работу главного арбитра матча Сергея Иванова.

– Кто в этом матче произвел на вас наибольшее впечатление?

– Арбитр. С таким судейством «Зенит» может и Лигу чемпионов выиграть.

– А из футболистов кто запомнился?

– Пожалуй, Дзюба, забивший прекрасный гол. Хотя, уверен, что Артем в состоянии действовать ярче, сильнее.

– В «Спартаке» кого отметите?

– Всю команду. Которую создал Аленичев, — цитирует Романцева «СЭ».

Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице идут на втором месте с 19 очками, команда Массимо Карреры, несмотря на поражение, осталась на первой строчке с таким же количеством очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 16 октября против «Урала» на выезде, красно-белые днем ранее дома встретятся с «Ростовом».

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