Олег Романцев: С таким судейством «Зенит» может выиграть и Лигу чемпионов
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев оценил игру
команды в матче чемпионате России против «Зенита» (2:4). Также он раскритиковал
работу главного арбитра матча Сергея Иванова.
– Кто в этом матче произвел на
вас наибольшее впечатление?
–
Арбитр. С таким судейством «Зенит» может и Лигу чемпионов выиграть.
– А из футболистов кто запомнился?
– Пожалуй, Дзюба, забивший прекрасный гол. Хотя, уверен, что
Артем в состоянии действовать ярче, сильнее.
– В «Спартаке» кого отметите?
– Всю команду. Которую создал Аленичев, —
цитирует Романцева «СЭ».
Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице идут на втором месте с 19 очками, команда Массимо Карреры, несмотря на поражение, осталась на первой строчке с таким же количеством очков.
Следующий матч «Зенит» проведет 16 октября против «Урала» на выезде, красно-белые днем ранее дома встретятся с «Ростовом».
Матч
Голы
Кришито 20 (1:0 - пен.). Боккетти 28 (1:1). Дзюба 33 (2:1). Зе Луиш 37 (2:2). Витсель 61 (3:2). Жулиано 87 (4:2 - пен.).
Состав
Зенит: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков (Ломбертс, 88), Хави Гарсия (Маурисио, 82), Витсель, Мак (Юсупов, 76), Жулиано, Кокорин, Дзюба
Спартак: Ребров, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Маурисио, Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 70), Фернандо, Зе Луиш
Предупреждения:
Кришито, 31; Дзюба, 34; Нету, 90 - Зе Луиш, 31; Глушаков, 48; Боккетти, 54; Ещенко, 86
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция
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