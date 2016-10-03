Глен Джонсон, Лингард и Рэшфорд вызваны в сборную Англии
И.о. главного тренера сборной Англии Гарет Саутгейт назвал
состав сборной Англии на ближайшие матчи. В список попал 18-летний нападающий «Манчестер
Юнайтед» Маркус Рэшфорд.
Напомним, что в квалификации чемпионата мира-2018 сборной Англии предстоят матчи с командами Мальты и Словении. Матчи пройдут 8 и 11 октября, соответственно.
Состав сборной Англии
Вратари: Фрейзер Форстер («Саутгемптон»), Джо Харт («Торино»), Том Хитон («Бернли»)
Защитники: Райан Бертран («Саутгемптон»), Гэри Кэхилл («Челси»),
Фил Ягелка («Эвертон»), Глен Джонсон («Сток Сити»), Дэнни Роуз, Кайл Уокер (оба
– «Тоттенхэм»), Крис Смоллинг («Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз («Манчестер
Сити»).
Полузащитники: Эрик Дайер, Деле Алли (оба – «Тоттенхэм»),
Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Алекс Окслейд-Чемберлен, Тео Уолкотт (оба – «Арсенал»), Микаэьл Антонио («Вест
Хэм»), Джесси Лингард («Манчестер Юнайтед»), Рахим
Стерлинг(«Манчестер Сити»).
Нападающие: Уэйн Руни, Маркус Рэшфорд (оба – «Манчестер Юнайтед»), Даниэль Старридж
(«Ливерпуль»), Джейми Варди («Лестер»).