Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
Формула-1Гран-при Малайзии. Гонка
ХоккейЙокерит4 : 3Локомотив
ХоккейМедвешчак5 : 4 ОТСКА
ФутболКраснодар1 : 0Рубин
ФутболСельта4 : 3Барселона
ФутболУфа1 : 1Амкар
ФутболЗенит4 : 2Спартак
ХоккейСлован1 : 2 ОТЦСКА
ФутболРостов2 : 0ЦСКА
ФутболРома2 : 1Интер
ХоккейБарыс- : -Нефтехимик
ХоккейЮгра- : -Лада
ХоккейАвтомобилист- : -Ак Барс
ХоккейДинамо Рига- : -Динамо Москва

Глен Джонсон, Лингард и Рэшфорд вызваны в сборную Англии

Максим Кравченко
Источник:  The GuardianКомментарии

И.о. главного тренера сборной Англии Гарет Саутгейт назвал состав сборной Англии на ближайшие матчи. В список попал 18-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд.

Напомним, что в квалификации чемпионата мира-2018 сборной Англии предстоят матчи с командами Мальты и Словении. Матчи пройдут 8 и 11 октября, соответственно.

Состав сборной Англии

Вратари: Фрейзер Форстер («Саутгемптон»), Джо Харт («Торино»), Том Хитон («Бернли»)

Защитники: Райан Бертран («Саутгемптон»), Гэри Кэхилл («Челси»), Фил Ягелка («Эвертон»), Глен Джонсон («Сток Сити»), Дэнни Роуз, Кайл Уокер (оба – «Тоттенхэм»), Крис Смоллинг («Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»).

Полузащитники: Эрик Дайер, Деле Алли (оба – «Тоттенхэм»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Алекс Окслейд-Чемберлен, Тео Уолкотт (оба – «Арсенал»), Микаэьл Антонио («Вест Хэм»), Джесси Лингард («Манчестер Юнайтед»), Рахим Стерлинг(«Манчестер Сити»).

Нападающие: Уэйн Руни, Маркус Рэшфорд (оба – «Манчестер Юнайтед»), Даниэль Старридж («Ливерпуль»), Джейми Варди («Лестер»). 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Арсен Венгер: Сборная Англии? Пока я сосредоточен на работе в «Арсенале»Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал новость о том, что он может возглавить сборную Англии.Арсен Венгер может возглавить сборную АнглииПо информации Daily Telegraph, многолетний наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может стать новым главным тренером сборной Англии.Алан Ширер: Уход Эллардайса? Это хуже, чем выступление сборной Англии на Евро. Мы посмешище мирового футболаБывший нападающий сборной Англии Алан Ширер прокомментировал отставку Сэма Эллардайса с поста главного тренера национальной команды.Манчини и Блан вошли в список кандидатов на пост наставника сборной АнглииКак сообщает La Gazzetta dello Sport, руководство футбольной ассоциации Англии приступило к поискам наставника для национальной команды.Эллардайс официально покинул пост главного тренера сборной АнглииФутбольная ассоциация Англии подтвердила отставку главного тренера национальной команды Сэма Эллардайса.Об уходе Эллардайса будет объявлено сегодняГлавный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс может покинуть свой пост уже сегодня. Об этом сообщает Daily Express.Грязный Сэм. Как главный тренер сборной Англии влип в историюГрязный Сэм. Как главный тренер сборной Англии влип в историюГлавный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс, назначенный на эту должность в июле, оказался в центре громкого скандала.Эллардайса могут уволить из сборной Англии на фоне коррупционного скандалаГлавный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс может быть снят со своего поста, сообщает The Times.«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Рэшфордом«МЮ» намерен продлить действующий контракт с нападающим Маркусом Рэшфордом. Об этом сообщают британские СМИ.Футболисты «Манчестер Юнайтед» по просьбе болельщика посетили его перед смертьюБолельщик «Манчестер Юнайтед» Пэдди Лоулер, который поддерживал команду на протяжении 50-ти лет, ушел из жизни в результате онкологического заболевания.Франция и Англия проведут товарищеский матч на «Стад де Франс» 13 июняСборная Франции проведет товарищеский матч с Англией 13 июня, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии (FA).Жозе Моуринью: Рэшфорда ждет блестящее будущееГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью оценил профессиональные качества 18-летнего нападающего Маркуса Рэшфорда, отметив, что игрок примет участие в матче с «Фейеноордом», который состоится в рамках группового этапа Лиги Европы.Дюрица подозревает сборную Англии в нечестной победе над Словакией в матче отбора ЧМ-2018Защитник сборной Словакии Ян Дюрица, ранее выступавший за «Локомотив» считает, что судья помогал сборной Англии (0:1) в отборочном матче чемпионата мира-2018.Сделай, Сэм. Какую сборную Англии делает Сэм ЭллардайсСделай, Сэм. Какую сборную Англии делает Сэм ЭллардайсСборная Англии начала новую жизнь после позорного вылета с Евро-2016. Sovsport.ru анализирует, какую команду делает новый главный тренер.Гордон Страчан: Матч с Мальтой был хорошим, но отчасти напряженнымГлавный тренер сборной Шотландии Гордон Страчан поделился впечатлениями после матча со сборной Мальты в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что его команда победила со счетом 5:1.Сэм Эллардайс: Мы доминировали весь матч и одержали очень важную победуГлавный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс поделился впечатлениями после матча отборочного турнира ЧМ-2018 против сборной Словакии. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.Сборная Англии дожала словаков в компенсированное время и с победы начала отборочный турнир ЧМ-2018Сборная Англии переиграла команду Словакии (1:0) в матче квалификационного турнира ЧМ-2018.Харт и Руни в стартовом составе сборной Англии на матч со словакамиСтал известен стартовый состав сборной Англии на матч квалификации ЧМ-2016 с командой Словакии.Второй вратарь «Саутгемптона» вызван в сборную АнглииГолкипер «Саутгемптона» Фрэйзер Форстер покинул расположение сборной Англии из-за травмы.Руни покинет сборную Англии после ЧМ-2018Форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни планирует завершить карьеру в национальной команде Англии через два года.

Словения
Словениякалендарьстатистика
Мальта
Мальтакалендарьстатистика
Англия
Англиякалендарьстатистика
Маркус Рэшфорд
Маркус Рэшфордвсе новости

Cпецпредложение