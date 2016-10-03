Андрей Шевченко: Игроки «Милана» настолько полюбили сало, что я каждый раз возил им по полсумки

Главный тренер сборной Украины, бывший нападающий «Милана» Андрей Шевченко рассказал, как его партнеры по итальянскому клубу полюбили сало.

«Когда я впервые привез на базу «Милана» кусок украинского сала, некоторые парни испугались. Честно. Кто-то даже подумал, что это наркотик. Я ведь не понимал тогда, что итальянцы никогда в жизни не видели сала. Как в Африке на экваторе никогда не бывает снега, так и у них. Помню, отрезал первый тоненький кусочек и предложил Мальдини. Тот отказался. Тогда я положил сало на хлеб и стал жевать. Видели бы в этот момент глаза Паоло и всей компании! (смеется).

И чем, вы думаете, это закончилось? Каждый раз, когда потом я возвращался в Италию, приходилось тянуть полсумки сала для игроков «Милана», настолько они его полюбили! Заказов было столько, что я уже пожалел, что тогда так неосмотрительно приехал с украинским «наркотиком» на базу в Милане», - цитируют Шевченко «Факты».

В составе «Милана» Андрей Шевченко становился чемпионом Италии, выигрывал Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Италии, Суперкубок УЕФА.