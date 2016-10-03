Максим Митрофанов: «Зенит» сильнее «Спартака», разговоры на бредовые и истеричные темы иллюстрируют неумение проигрывать
Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов
поделился впечатлениями от матча против «Спартака» в чемпионате России (4:2).
Также он отметил, что не считает обоснованными критические замечания в адрес
главного арбитра матча Сергея Иванова.
«То, что выиграл в итоге «Зенит», говорит об уровне и качестве игры нашей команды и работы тренерского штаба, а не об мифической истории с какой-то не существующей помощью. Если внимательно посмотреть, что говорил «Спартак» в СМИ еще после поражения от «Уфы», то становиться ясно – они довольно давно начали нагнетать историю вокруг судейства. Мол, «Спартак» как-то не так в этом сезоне судят, и по этому поводу есть много вопросов.
Если начать считать ошибки рефери в этой игре, то они были в обе стороны. Понятно, что проигрывать всегда обидно. Но в первую очередь стоит анализировать себя и свою работу, а не придумывать, что есть виновный со стороны. «Зенит» выиграл. «Спартак» проиграл. И дело тут не в том, что во время игры действовали какие-то несуществующие третьи силы. Более того, на матче присутствовали глава департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов и председатель судейского комитета РФС Николай Левников.
Представить себе, что судья самоубийца и может себе позволить что-то такое делать в присутствии непосредственного начальства довольно сложно. Результат матча – объективный. Победила более сильная команда. А прочие разговоры на бредовые и истеричные темы иллюстрируют неумение проигрывать», - цитирует Митрофанова «СЭ».
Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице идут на втором месте с 19 очками, команда Массимо Карреры, несмотря на поражение, осталась на первой строчке с таким же количеством очков.
Следующий
матч «Зенит» проведет 16 октября против «Урала» на выезде, красно-белые днем
ранее дома встретятся с «Ростовом».
Матч
Голы
Кришито 20 (1:0 - пен.). Боккетти 28 (1:1). Дзюба 33 (2:1). Зе Луиш 37 (2:2). Витсель 61 (3:2). Жулиано 87 (4:2 - пен.).
Состав
Зенит: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков (Ломбертс, 88), Хави Гарсия (Маурисио, 82), Витсель, Мак (Юсупов, 76), Жулиано, Кокорин, Дзюба
Спартак: Ребров, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Маурисио, Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 70), Фернандо, Зе Луиш
Предупреждения:
Кришито, 31; Дзюба, 34; Нету, 90 - Зе Луиш, 31; Глушаков, 48; Боккетти, 54; Ещенко, 86
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция