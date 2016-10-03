Максим Митрофанов: «Зенит» сильнее «Спартака», разговоры на бредовые и истеричные темы иллюстрируют неумение проигрывать

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов поделился впечатлениями от матча против «Спартака» в чемпионате России (4:2). Также он отметил, что не считает обоснованными критические замечания в адрес главного арбитра матча Сергея Иванова.

«То, что выиграл в итоге «Зенит», говорит об уровне и качестве игры нашей команды и работы тренерского штаба, а не об мифической истории с какой-то не существующей помощью. Если внимательно посмотреть, что говорил «Спартак» в СМИ еще после поражения от «Уфы», то становиться ясно – они довольно давно начали нагнетать историю вокруг судейства. Мол, «Спартак» как-то не так в этом сезоне судят, и по этому поводу есть много вопросов.

Если начать считать ошибки рефери в этой игре, то они были в обе стороны. Понятно, что проигрывать всегда обидно. Но в первую очередь стоит анализировать себя и свою работу, а не придумывать, что есть виновный со стороны. «Зенит» выиграл. «Спартак» проиграл. И дело тут не в том, что во время игры действовали какие-то несуществующие третьи силы. Более того, на матче присутствовали глава департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов и председатель судейского комитета РФС Николай Левников.

Представить себе, что судья самоубийца и может себе позволить что-то такое делать в присутствии непосредственного начальства довольно сложно. Результат матча – объективный. Победила более сильная команда. А прочие разговоры на бредовые и истеричные темы иллюстрируют неумение проигрывать», - цитирует Митрофанова «СЭ».

Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице идут на втором месте с 19 очками, команда Массимо Карреры, несмотря на поражение, осталась на первой строчке с таким же количеством очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 16 октября против «Урала» на выезде, красно-белые днем ранее дома встретятся с «Ростовом».