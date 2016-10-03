Сергей Абрамов: Порадовало то, что на чемпионате мира не было слабых команд
Нападающий сборной России по мини-футболу Сергей Абрамов подвел итоги чемпионата
мира. Напомним, что россияне заняли второе место.
Это подтверждают и результаты: вместо привычных Бразилии и Испании в финале играли Россия и Аргентина. Иран впервые стал третьим. Такая ротация подогревает интерес, создает интригу на будущее. А это очень важно», - цитирует Абрамова официальный сайт АМФР.
Напомним, в финальном матче россияне уступили
сборной Аргентины со счетом 4:5.