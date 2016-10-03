Сергей Абрамов: Порадовало то, что на чемпионате мира не было слабых команд

Нападающий сборной России по мини-футболу Сергей Абрамов подвел итоги чемпионата мира. Напомним, что россияне заняли второе место.

«В целом все здорово. На самом деле, это мой первый мировой форум, я не знаю, как было раньше. Кто-то говорит, что в Колумбии с точки зрения организации был не лучший чемпионат. Я не знаю. Да, были некоторые нарекания, но я всем остался доволен. Порадовало то, что не было слабых команд, каждая чем-то да цепляла. Значит, футзал в мире развивается.

Это подтверждают и результаты: вместо привычных Бразилии и Испании в финале играли Россия и Аргентина. Иран впервые стал третьим. Такая ротация подогревает интерес, создает интригу на будущее. А это очень важно», - цитирует Абрамова официальный сайт АМФР.

Напомним, в финальном матче россияне уступили сборной Аргентины со счетом 4:5.