Луис Энрике: Тер Штеген? Вратарь «Барселоны» должен рисковать

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями после матча против «Сельты» в чемпионате Испании. Напомним, что его команда уступила со счетом 3:4.

«Мы не выиграли ни одного единоборства в первом тайме. При этом мы хорошо располагались на поле и контролировали игру, хорошо двигались. После перерыва мы стали лучше читать игру и играть точнее, но четвертый гол убил нас.

Тер Штеген? Голкипер «Барселоны» должен рисковать. Я не буду оценивать индивидуальные ошибки, но позиция вратаря ключевая для нас. Сейчас легко критиковать его и говорить, что он должен был играть осторожнее, но легче всего судить о том, что уже случилось.

За это поражение ответственность несу только я. Так как я отвечаю за выбор состава и его ротацию, я должен принять на себя ответственность», - цитирует Энрике Football Espana.

После этого матча «Сельта» с десятью очками поднялась на десятое место турнирной таблицы, а сине-гранатовые, не смотря на поражение, сохранили четвертую строчку, имея в активе 13 очков.

В следующем туре команда из Виго сыграет 16 октября на выезде с «Вильярреалом», а подопечные Луиса Энрике днем ранее примут на своем поле «Депортиво».