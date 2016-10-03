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Луис Энрике: Тер Штеген? Вратарь «Барселоны» должен рисковать

Максим Кравченко
Источник:  Football EspanaКомментарии

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями после матча против «Сельты» в чемпионате Испании. Напомним, что его команда уступила со счетом 3:4.

«Мы не выиграли ни одного единоборства в первом тайме. При этом мы хорошо располагались на поле и контролировали игру, хорошо двигались. После перерыва мы стали лучше читать игру и играть точнее, но четвертый гол убил нас.

Тер Штеген? Голкипер «Барселоны» должен рисковать. Я не буду оценивать индивидуальные ошибки, но позиция вратаря ключевая для нас. Сейчас легко критиковать его и говорить, что он должен был играть осторожнее, но легче всего судить о том, что уже случилось.

За это поражение ответственность несу только я. Так как я отвечаю за выбор состава и его ротацию, я должен принять на себя ответственность», - цитирует Энрике Football Espana.

После этого матча «Сельта» с десятью очками поднялась на десятое место турнирной таблицы, а сине-гранатовые, не смотря на поражение, сохранили четвертую строчку, имея в активе 13 очков.

В следующем туре команда из Виго сыграет 16 октября на выезде с «Вильярреалом», а подопечные Луиса Энрике днем ранее примут на своем поле «Депортиво».

Матч

Сельта - Барселона - 4:3 (3:0)

Голы

Систо 23 (1:0). Аспас 31 (2:0). Матьё 33 (3:0 - автогол). Пике 58 (3:1). Неймар 63 (3:2 - пен.). Аспас 77 (4:2). Пике 87 (4:3).

Состав

Сельта: Альварес, Васс (Кастро, 83), Ронкалья, Мальо, Гомес, Кабрал, Радойя, Эрнандес, Систо, Аспас (Гуидетти, 88), Бонгонда (Диас М., 63)

Барселона: тер Штеген, Матьё, Пике, Альба (Алькасер, 81), Туран, Рафинья (Иньеста, 46), Гомеш, Роберто, Бускетс (Суарес Д., 76), Суарес Л., Неймар

Предупреждения:

Мальо, 63 - Бускетс, 45; Пике, 74

Судья:

Виканди Гарридо Иньяки (Испания)

Место и дата

02 октября 21:45, Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция

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